Ο Φερστάπεν κυριάρχησε στο σπριντ του αυστριακού GP

Ο τρις παγκόσμιος πρωταθλητής, Μαξ Φερστάπεν (Red Bull), επικράτησε στον αγώνα σπριντ του Αυστριακού Grand Prix της Formula 1, που διεξήχθη σήμερα (29/6) στο Red Bull Ring.

Κάτω από την έντονη ηλιοφάνεια, ο Ολλανδός «πιλότος», άφησε πίσω του τις δύο McLaren του Αυστραλού, οσκαρ Πιάστρι και του Βρετανού, Λάντο Νόρις, στο τέλος των 23 γύρων του αγώνα και έτσι έχει επικρατήσει και στα τρία σπριντ που έγιναν αυτήν την σεζόν.

«Όταν εγκρίθηκε το DRS, ήταν περίπλοκο. Είχαμε έναν καλό αγώνα, η McLaren μου έφερε προβλήματα, αλλά ήταν ένας ευχάριστος αγώνας. Στη συνέχεια, όταν ήμουν εκτός DRS, μπόρεσα να συγκεντρωθώ στον αγώνα μου. Υπάρχουν ακόμη πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν πριν το Grand Prix» την Κυριακή, υπογράμμισε μετά τον τερματισμό ο «Mad Max».

οσον αφορά στον Πιάστρι, δήλωσε: «Χαρούμενος; Και ναι και όχι. Κάποια στιγμή σκέφθηκα ότι θα μπορούσα να εκμεταλλευθώ τον αγώνα μεταξύ του Μαξ και του Λάντο για να περάσω… κρυφά, αλλά δεν μπορούσα. Μου έλειπε λίγο, ο ρυθμός για να προσπεράσω τον Μαξ».

