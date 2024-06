Κάθριν Σβαρτσενέγκερ: Έγκυος στο τρίτο της παιδί

Η Κάθριν Σβαρτσενέγκερ είναι έγκυος στο τρίτο παιδί της με τον Κρις Πρατ, σύμφωνα με το People. Το αγαπημένο ζευγάρι, παντρεύτηκε πριν τέσσερα χρόνια το 2019 και δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια την είδηση.

Ο 44χρονος ηθοποιός και η 33χρονη κόρη του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ έχουν μια 3χρονη κόρη, τη Λάιλα Μαρία και μια κόρη 2 χρονών, την Ελοΐζ Κριστίνα. Ο ηθοποιός του «Parks and Recreation» έχει επίσης έναν 11χρονο γιο, τον Τζακ, με την πρώην σύζυγό του, Άννα Φάρις.

Αν και η Σβαρτσενέγκερ δεν έχει ανακοινώσει ακόμα την εγκυμοσύνη της, το 2022 δήλωσε σε συνέντευξη στο Us Weekly ότι είναι ανοιχτή στο να κάνει περισσότερα παιδιά.

«Προέρχομαι από μεγάλη οικογένεια, οπότε μου αρέσει η ιδέα να έχω πολλά παιδιά γύρω μου και μια μεγάλη οικογένεια», σημείωσε και πρόσθεσε: «Ό, τι έχει ο Θεός στο σχέδιό του για εμάς, αυτό θα κάνουμε».

