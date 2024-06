Ξανά μαζί Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Άφλεκ

Με τις φήμες για τον γάμο τους να οργιάζουν τις τελευταίες εβδομάδες, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την Τζένιφερ Λόπεζ να συναντά τον Μπεν Άφλεκ για πρώτη φορά μετά από καιρό.

Η Τζένιφερ Λόπεζ εθεάθη στο γραφείο του Μπεν Άφλεκ στο Μπέβερλι Χιλς την Τετάρτη, με το λαμπερό ζευγάρι να κάνει την πρώτη κοινή δημόσια εμφάνιση εδώ και εβδομάδες.

Ενώ το λαμπερό ζευγάρι δεν φωτογραφήθηκε δίπλα δίπλα, αλλά εθεάθησαν να μπαίνουν χωριστά στο κτίριο, σύμφωνα με το TMZ.

Ο 51χρονος ηθοποιός Μπεν Άφλεκ εθεάθη να φτάνει στο γραφείο γύρω στις 10 το πρωί, ενώ η Τζένιφερ Λόπεζ τον ακολούθησε λίγες ώρες αργότερα.

Δεν έχει γίνει γνωστό για ποιον λόγο βρέθηκαν εκεί, αλλά είναι γνωστό πως στο κτίριο έχει γραφείο για την εταιρεία παραγωγής του Artists Equity ο Μπεν Άφλεκ.

