Να τι χάνεις Μπεν Άφλεκ – Οι καυτές πόζες της Τζένιφερ Λόπεζ

Με τις φήμες για επικείμενο διαζύγιό της με τον Μπεν Άφλεκ να έχουν φουντώσει τις τελευταίες εβδομάδες, η Τζένιφερ Λόπεζ απολαμβάνει τις solo διακοπές της στην Ιταλία.

Η 54χρονη τραγουδίστρια απαθανατίστηκε με το λευκό ολόσωμο μαγιό της σε σκάφος να ποζάρει για selfies και στην κάμερα των φίλων της που τη συντροφεύουν στην απόδρασή της.

Η Τζένιφερ Λόπεζ επιλέγει να δείξει ακριβώς τι χάνει ο Μπεν Άφλεκ καθώς απολαμβάνει τις ξέγνοιαστες διακοπές της με φίλους εν μέσω των φημολογούμενων συζυγικών τους προβλημάτων.

Ενώ ο 51χρονος ηθοποιός Μπεν Άφλεκ παρέμεινε στο Λος Άντζελες, η Λατίνα τραγουδίστρια απαθανατίστηκε να απολαμβάνει τις στιγμές κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρας της με ταχύπλοο στη δυτική πλευρά της ακτής του Amalfi.

Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στην DailyMail πως η Τζένιφερ Λόπεζ ήταν εξαιρετικά ευδιάθετη, διασκεδάζοντας και χορεύοντας πάνω στο σκάφος.

Εκτός από το εκπληκτικό τοπίο γύρω της, η μητέρα δύο παιδιών, που μοιράζεται με τον πρώην σύζυγό της Marc Anthony, πόζαρε για selfies από διάφορες οπτικές γωνίες που πλέον κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Είναι άγνωστο βέβαια σε ποιον έστελνε τα καυτά στιγμιότυπα. Τα τελευταία χρόνια ο Μπεν Άφλεκ αγαπούσε τις αποδράσεις με σκάφος με την Τζένιφερ Λόπεζ. Είχαν μάλιστα αναδημιουργήσει μια εμβληματική σκηνή από το μουσικό βίντεο της Τζένιφερ Λόπεζ Jenny From the Block σε ένα γιοτ καθώς έκαναν διακοπές στο Saint Tropez για τα 52α γενέθλιά της.

Και ενώ οι φήμες φουντώνουν πως ο Μπεν Άφλεκ και η Τζένιφερ Λόπεζ ζουν χωριστές ζωές και πουλάνε την έπαυλή τους, η διάσημη τραγουδίστρια δεν έχει αποχωριστεί το σπάνιο πράσινο διαμαντένιο δαχτυλίδι αρραβώνων της.

Η τραγουδίστρια απέπνεε αυτοπεποίθηση καθώς βρισκόταν στην πρύμνη του σκάφους με το σέξι μαγιό της και ένα ζευγάρι ψηλοτάκουνα, με τους φίλους της να σπεύδουν να απαθανατίσουν τη στιγμή της χαλάρωσής της στη θάλασσα.

