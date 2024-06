Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Άφλεκ κρατούν αποστάσεις – Μαζί και χωριστά στην αποφοίτηση του γιου του

Με τις φήμες να οργιάζουν για επικείμενο διαζύγιό τους τις τελευταίες εβδομάδες, η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ έδωσαν το παρών στην τηλετή αποφοίτησης του γιου του, αλλά κράτησαν αποστάσεις και χώρισαν τις οικογένειές τους.

Το λαμπερό ζευγάρι έφτασε και έφυγε χωριστά την Τετάρτη από την τελετή αποφοίτησης του 12χρονου γιου του Μπεν Άφλεκ, Samuel, τον οποίο μοιράζεται με την πρώην σύζυγό του Τζένιφερ Γκάρνερ.

Ο Μπεν Άφλεκ εμφανίστηκε στην οικογενειακή περίσταση με τη μητέρα του, ενώ η Τζένιφερ Λόπεζ με τα δίδυμα παιδιά της Emme και Max.

Με τον γάμο τους να περνά κρίση, Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Άφλεκ φάνηκαν να κρατούν αποστάσεις ο ένας από τον άλλο στην τελετή αποφοίτησης. Ένα ακόμα ενδεικτικό σημάδι της σχέσης ανάμεσά τους.

Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Άφλεκ φαίνεται να οδεύουν ολοταχώς για διαζύγιο, με τον ηθοποιό να έχει μετακομίσει σε ένα ενοικιαζόμενο σπίτι στο Brentwood.

Το λαμπερό ζευγάρι επιχειρεί παράλληλα αθόρυβα να πουλήσει την έπαυλη της οικογένειας στο Μπέβερλι Χιλς που αγόρασαν τον περασμένο χρόνο.

Ωστόσο, ο Μπεν Άφλεκ εξακολουθεί να φορά τη βέρα του, κάτι που έκανε το Σαββατοκύριακο και η Τζένιφερ Λόπεζ που παρέστη σε δείπνο.

Ήταν τον περασμένο μήνα που ο Μπεν Άφλεκ και η Τζένιφερ Λόπεζ έδωσαν το παρών στην τελετή αποφοίτησης της κόρης του ηθοποιού Violet. Η διαφορά είναι ότι δεν προσπαθούν να φανούν ενωμένοι.

Το παρών στην εκδήλωση έδωσε και η πρώην σύζυγος του Μπεν Άφλεκ, Τζένιφερ Γκάρνερ με τη Violet και το μεσαίο τους παιδί Fin.

