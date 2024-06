«Υπογράφει διετές συμβόλαιο στον Ολυμπιακό ο Ντόρσεϊ – Όλες οι λεπτομέρειες του deal»

Ο Ολυμπιακός προχωράει τον σχεδιασμό του ενόψει της νέας σεζόν, με τους ερυθρόλευκους να έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους για την ολοκλήρωση των πρώτων τους μεταγραφών το φετινό καλοκαίρι.

Οι Πειραιώτες εδώ και αρκετό καιρό έχουν ξεκινήσει τις επαφές με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, με τις δύο πλευρές να συζητούν προκειμένου να ολοκληρωθεί το deal και ο 28χρονος γκαρντ να ντυθεί ξανά στα ερυθρόλευκα.

Ο Ολυμπιακός αναζητά έναν παίκτη με την ποιότητα του Τάιλερ Ντόρσεϊ, το σουτ του και την ικανότητά του στο ένας εναντίον εντός, ενώ το γεγονός πως είναι Έλληνας μπορεί να λύσει τα χέρια του Γιώργου Μπαρτζώκα σε τεράστιο βαθμό τη νέα σεζόν, αφού την περασμένη σεζόν οι ερυθρόλευκοι αντιμετώπισαν πρόβλημα με τους ξένους στο ρόστερ.

Με βάση τα όσα έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο «Χ», ο Ματέο Αντρεάνι, ο Ελληνοαμερικανός shooting guard θα αποχωρήσει από την Φενέρμπαχτσε, παρά το γεγονός ότι έχει συμβόλαιο και για τη νέα σεζόν, και θα υπογράψει διετές deal με τους ερυθρόλευκους.

Tyler Dorsey and Olympiacos Piraeus are ready to come back together again.

Ready a two-year contract, 2.2 million $ + bonus.

The guard with a Greek passport won’t be part of the next Fenerbahçe Beko Istanbul roster.#Basketball #Transfers #EuroLeague #Olympiacos #ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ pic.twitter.com/m752RIQPdR

