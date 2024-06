«Μια ανάσα από τον Ολυμπιακό ο Ντόρσεϊ»

Είναι η ώρα της επιστροφής του Τάιλερ Ντόρσει στο μεγάλο λιμάνι; Η αλήθεια είναι πως ο Ολυμπιακός το τελευταίο που θέλει να σκέφτεται αυτές τις ώρες, αφορά στις μεταγραφικές αναζητήσεις για τη νέα χρονιά.

Έρχεται η μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος άλλωστε. Παρά ταύτα οι φήμες ταξιδεύουν γοργά και πριν λίγο ένας από τους πιο γνωστός EuroLeague δημοσιογράφος, δημοσίευσε μια πληροφορία που αν μη τι άλλο έχει προκαλέσει αίσθηση. Εκείνη που φέρνει τον ομογενή γκαρντ ξανά στον δρόμο για τον Πειραιά.

Πρόκειται για τον δημοσιογράφο Άρελ Γκίνσμπερ από το Ισραήλ. Η δική του ανάρτηση είναι που έριξε νερό στο μύλο σε μια ιστορία που ούτως ή άλλως συζητιέται πολύ εδώ και μέρες. Ειδικά μετά από την δήλωση του ίδιου του Ντόρσει πως στον Ολυμπιακό του Γιώργου Μπαρτζώκα έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ της καριέρα του.

«Πάντα λέω, ότι η καλύτερη μου χρονιά ήταν με τον Ολυμπιακό. O Μπαρτζώκας μου έδωσε την ευκαιρία να παίξω σε μια σημαντική θέση και να έχω σημαντικό ρόλο. Φτάσαμε στο Final-4 και δείξαμε καρδιά. Χάσαμε στο buzzer. Θα έλεγα, ότι αυτή ήταν η καλύτερή μου σεζόν συνολικά», είχε αναφέρει στη δήλωσή του.

🚨🚨I can tell that Tyler Dorsey is near a deal with Olympiacos!

Dorsey is very close to sign with the Greek club, the negotiations are going well and it’s looking promising

Like I said the contract isn’t signed yet, but very soon both sides are expected to reach an agreement! pic.twitter.com/5pXZnw42or

— Arel Ginsber (@ArelGinsber8) June 4, 2024