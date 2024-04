«Συμφωνία του Ολυμπιακού με Κίναν Έβανς, πάει και για Ντόρσεϊ…» (pic)

«Βόμβα» για Τάιλερ Ντόρσεϊ και Ολυμπιακό!

Δημοσίευμα από την Ιταλία βάζει… φωτιές, στο πιο κρίσιμο σημείο της φετινής σεζόν και ενώ σε λίγες μέρες θα ξεκινήσουν τα play offs της Euroleague, με φόντο το Final Four του Βερολίνου.

Παρ’ όλα αυτά, τα μεταγραφικά σενάρια εν όψει της θερινής περιόδου δίνουν και παίρνουν, με τον Ολυμπιακό να είναι από τις πιο ενεργές ομάδες στην Ευρώπη στο κομμάτι αυτό.

Το πιο πρόσφατο ρεπορτάζ έρχεται από την Ιταλία. Και εμπλέκει τον Ολυμπιακό με τα ονόματα των Κίναν Έβανς και Τάιλερ Ντόρσεϊ. Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος Αλεσάντρο Μάγκι αναφέρει ότι οι «ερυθρόλευκοι» έχουν συμφωνήσει με τον Κίναν Έβανς για συμβόλαιο δύο ετών!

Ο ηγέτης της Ζάλγκιρις Κάουνας έχει ξεχωριστή θέση στα πλάνα των Πειραιωτών για ενίσχυση της περιφέρειάς τους.

Από εκεί και πέρα, το δημοσίευμα αναφέρεται και στον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Τι λέει για τον ομογενή γκαρντ; Ότι καταρχάς έχει πρόταση ανανέωσης από τη Φενέρμπαχτσε, αλλά δεν «ψήνεται» να παραμείνει στην Τουρκία, καθώς έχει τάσεις φυγής. Με τον Μάγκι να τονίζει πως ο Ολυμπιακός περιμένει το… πράσινο φως για να φτάσει σε συμφωνία με τον Ντόρσεϊ και εκείνος να γυρίσει στην Ελλάδα.

Olympiacos is already looking to next season. Two-year agreement reached with Keenan Evans, there should finally be a green light for Tyler Dorsey too.

Dorsey has a renewal option in his contract with Fenerbahce, but will leave Turkey at the end of the season. pic.twitter.com/u095FfVyPV

— Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) April 18, 2024