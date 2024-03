Νέα σενάρια για το μέλλον του Ντόρσεϊ

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα αποχωρήσει από τη Φενέρμπαχτσε το καλοκαίρι, όπως όλα δείχνουν, καθώς δεν πρόκειται να ανανεώσει το συμβόλαιο του με τους Τούρκους, κάτι που ουσιαστικά προανήγγειλε και ο ίδιος ο ομογενής γκαρντ.

Συγκεκριμένα, ο Ντόρσεϊ είχε γράψει σε ανάρτηση του ότι ανυπομονεί για τη νέα σεζόν, αλλά μίλησε και για έλλειψη σεβασμού φωτογραφίζοντας τη Φενέρ.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο Αντρέα Καλτσόνι, ο ομογενής γκαρντ ψάχνει ήδη για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και βλέπει… Ελλάδα, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να είναι δύο περιπτώσεις που τον παρακολουθούν.

Με βάση τις πληροφορίες του Ιταλού δημοσιογράφου, ο 28χρονος άσος θα αποχωρήσει από τον τουρκικό σύλλογο τον Ιούνιο παρά το γεγονός πως το συμβόλαιό του έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2025, ενώ ήδη έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την περίπτωσή του ορισμένες ευρωπαϊκές ομάδες.

«Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ θα αποχωρήσει από τη Φενέρμπαχτσε τον Ιούνιο. Ο σούτινγκ γκαρντ θα εγκαταλείψει την Τουρκία και θα ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο σε άλλη χώρα. Πολλές ομάδες της EuroLeague ενδιαφέρονται φυσικά για αυτόν», έγραψε στο Χ ο ρεπόρτερ από τη γειτονική χώρα.

🚨💣BREAKING NEWS: Tyler Dorsey will leave Fenerbahçe Beko Istanbul in June. The SG will leave Turkey and begin a new chapter in another country. Many Euroleague teams, of course, are interested in him.#Euroleague #Eurolega #Fenerbahçe #Fenerbahce #Istanbul #Dorsey pic.twitter.com/sgUNNpEA6I

— Andrea Calzoni (@andreacalzoni11) March 27, 2024