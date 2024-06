Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό γερουσιαστή Cory Booker – Ελληνοτουρκικά και Μέση Ανατολή στην ατζέντα

Το άριστο επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων στο πολιτικό, οικονομικό, αμυντικό και ενεργειακό επίπεδο επιβεβαιώθηκε σήμερα (25/6) στη συνάντηση που είχε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, με τον Δημοκρατικό γερουσιαστή των ΗΠΑ, Cory Booker.

Ο γερουσιαστής εκλέγεται στην πολιτεία του New Jersey, όπου είναι εγκατεστημένη μία ακμάζουσα ελληνική κοινότητα. Είναι μέλος των Επιτροπών Εξωτερικών Σχέσεων, Δικαιοσύνης, καθώς και της Υποεπιτροπής Αφρικής της Αμερικανικής Γερουσίας και επισκέφθηκε στην Αθήνα στο πλαίσιο περιοδείας του στην περιοχή.

FM George Gerapetritis met tdy w/#US Sen. Cory Booker @SenBooker at @GreeceMFA. They discussed regional dvpts & global challenges and reaffirmed the excellent level of 🇬🇷🇺🇸 relations pic.twitter.com/SdxopRxnuc

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) June 25, 2024