Η κόρη της Μέριλ Στριπ, Louisa Jacobson, έκανε coming out

Η 33χρονη Louisa Jacobson, κόρη της Μέριλ Στριπ, έκανε coming out και αυτοπροσδιορίστηκε ως λεσβία.

«Ευλογημένη που μπαίνω σε μια ευτυχισμένη νέα εποχή» έγραψε χαρακτηριστικά η Louisa Jacobson που δημοσίευσε στιγμιότυπα με τη σύντροφό της και παραγωγό Anna Blundell.

Το μήνυμά της συνοδευόταν από ένα emoji καρδιάς, ένα emoji φωτιάς και το emoji της σημαίας του ουράνιου τόξου που έγινε γνωστή ως σύμβολο της διαφορετικότητας και της υπερηφάνειας των ομοφυλοφίλων.

Οι φωτογραφίες αναρτήθηκαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου των 75ων γενεθλίων της Μέριλ Στριπ στις 22 Ιουνίου, με έναν ακόλουθο να επισημαίνει πως «το coming out στα γενέθλια της μητέρας σου είναι τόσο εμβληματικό».

Η Louisa Jacobson αποφοίτησε από το Yale School of Drama με MFA στην υποκριτική. Είναι γνωστή για τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη δραματική σειρά εποχής του HBO «The Gilded Age» ως Marian Brook.

Η βραβευμένη με Όσκαρ Ariana De Bose έκανε μια ανάρτηση χαρακτηρίζοντάς τη «ζωντανή βασίλισσα», ενώ και πολλοί followers της έσπευσαν στα σχόλια για να συγχαρούν τη Louisa Jacobson.

