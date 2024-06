Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης ανθρώπων που έχουν παγιδευτεί, μετά από φωτιά, στους πάνω ορόφους ινστιτούτου τεχνολογικών ερευνών έξω από τη Μόσχα.

Οπτικό υλικό που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει έντρομους ανθρώπους να σπάνε τα τζάμια των παραθύρων από το φλεγόμενο κτίριο καθώς μαύρος καπνός υψώνεται στον ουρανό ενώ φλόγες έχουν τυλίξει τους πρώτους ορόφους του.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν 9 άνθρωποι μέσα στο κτίριο. Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται», ανακοίνωσε το υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. Η ίδια πηγή είπε ότι τουλάχιστον ένας άνθρωπος διασώθηκε από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

A fire has broken out at the «Platan» Research Institute in Fryazino near Moscow. Videos show people breaking windows to breathe as the fire, starting on the 5th floor, spreads to multiple rooms and upper floors. Firefighters are rescuing those trapped on upper floors, with… pic.twitter.com/3f21lIRXyj

