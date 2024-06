Τουλάχιστον 24 νεκροί από «οβίδες αρμάτων μάχης» κοντά στη Ράφα

Τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 47 τραυματίστηκαν σε πλήγμα εναντίον καταυλισμού εκτοπισμένων κοντά στη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή το υπουργείο Υγείας στον ελεγχόμενο από τη Χαμάς παλαιστινιακό θύλακα.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι «οβίδες ισραηλινών αρμάτων μάχης» έπληξαν τον καταυλισμό στην περιοχή Μαουάσι, μεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa).

Μέχρι στιγμής, ο ισραηλινός στρατός αρνείται την ευθύνη. Διαβεβαιώνει ότι διερευνά τις αναφορές, αλλά τα προκαταρκτικά στοιχεία που έχει συγκεντρώσει αναφέρουν ότι για το μακελειό δεν ευθύνονται οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις.

The ICRC office in Gaza, which is surrounded by hundreds of displaced civilians living in tents, was damaged by nearby shelling in Gaza.

Firing so dangerously close to humanitarian structures puts the lives of civilians and humanitarians at risk. https://t.co/SVrwaQ9cNV

— ICRC (@ICRC) June 21, 2024