Θραύση κάνει στο διαδίκτυο ένα βίντεο με μια μητέρα αρκούδα που παλεύει να διασχίσει τον δρόμο με τα δύο μικρά της.

Το κλιπ από πολυσύχναστο δρόμο του Κονέκτικατ, που έχει αναρτηθεί στα social media, έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές, κατακτώντας τις καρδιές των λάτρεων της άγριας ζωής και κάνοντας τους γονείς να ταυτιστούν.

Σε αυτό λοιπόν, η κυκλοφορία των οχημάτων φαίνεται να έχει σταματήσει και η μαύρη αρκούδα να πηγαίνει μπρος – πίσω αρκετές φορές μέχρι τα τέσσερα μωρά της να καταφέρουν να περάσουν στην άλλη πλευρά του δρόμου.

Η όλη δοκιμασία διαρκεί περισσότερο από δύο λεπτά, επειδή το ένα μικρό αποφασίζει ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να σκαρφαλώσει σε έναν στύλο, ενώ τα αδέρφια του τρέχουν συνεχώς πίσω στο δρόμο για να παίξουν.

Κάποια στιγμή, η εξοργισμένη μαμά αρκούδα, που θέλει απλώς να κρατήσει τα παιδιά της ασφαλή, προσπαθεί να βοηθήσει δύο ταυτόχρονα. Μια πολύ οικεία σκηνή για μητέρες που πολλές φορές έχουν βρεθεί σε παρόμοια – αν όχι στην ίδια- θέση.

«Μαμά αρκούδα ξέρω τον αγώνα σου. Έχεις το ένα που πρέπει να σύρεις, αυτό που ακολουθεί πρόθυμα και το χαρούμενο που είναι έτοιμο να το πατήσουν», έγραψε ένας χρήστης στο Twitter.

«Έχω τρία παιδιά, από 5 ετών και κάτω, και έχω γίνει σαν αυτή την αρκούδα σε πάρκινγκ», έγραψε ένα άλλο άτομο.

«Μπορώ να νιώσω την αμηχανία της», ανέφερε μία ακόμα μητέρα, ενώ μία άλλη επιβεβαίωσε ότι «δεν υπάρχει γονιός που να μην μπορεί να ταυτιστεί με όλη αυτή τη σκηνή».

That one last kid in every family…🤣👏 pic.twitter.com/0ukMO8DYRj

— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) June 21, 2024