Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και εννέα τραυματίστηκαν την Πέμπτη, όταν ένα τρένο που βρισκόταν σε δοκιμαστική διαδρομή από την κρατική σιδηροδρομική εταιρεία της Χιλής (EFE) συγκρούστηκε με μια αμαξοστοιχία μεταφοράς εμπορευμάτων της ιδιωτικής σιδηροδρομικής εταιρείας Fepasa, ανέφερε η EFE σε ανακοίνωσή της. Οι δύο μηχανοδηγοί της εμπορικής αμαξοστοιχίας, ηλικίας 43 και 58 ετών, βρήκαν τον θάνατο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της EFE.

Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Σαν Μπερνάρντο λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν μια αμαξοστοιχία της EFE, που εκτελούσε δοκιμαστικό δρομολόγιο, συγκρούστηκε με μια ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία της Fepasa που μετέφερε περίπου 1.346 μετρικούς τόνους χαλκού.

Οι τραυματίες, μεταξύ των οποίων τέσσερις Κινέζοι υπήκοοι, ανήκαν στο πλήρωμα του δοκιμαστικού τρένου και αυτή τη στιγμή λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη. Οι τοπικές αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για το ατύχημα. Οι χιλιανές αρχές διενεργούν έρευνα για να διαπιστώσουν πώς βρέθηκαν τα δύο τρένα στην ίδια σιδηροδρομική γραμμή και να αποδοθούν ευθύνες στους υπαίτιους.

