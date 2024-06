«Σε προχωρημένες συζητήσεις με την Μπενφίκα ο Παυλίδης» (pic)

Ο Βαγγέλης Παυλίδης ολοκλήρωσε μια εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Άλκμααρ, με αποτέλεσμα να τραβήξει τα βλέμματα μεγάλων ποδοσφαιρικών κλαμπ της Ευρώπης.

Μία από αυτές είναι η Μπενφίκα, με την οποία σύμφωνα με τον έγκυρο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, είναι σε προχωρημένες συζητήσεις για να γίνει κάτοικος Λισαβόνας.

Σύμφωνα λοιπόν με τον Ιταλό δημοσιογράφο, οι «αετοί» είναι σε διαπραγματεύσεις τόσο με τους Ολλανδούς, όσο και με τον ίδιο τον παίκτη ο οποίος μάλιστα είναι θετικός σε μια ενδεχόμενη μετακίνησή του.

Ο Ρομάνο επισημαίνει πάντως πως στην… κούρσα διεκδίκησής του θέλουν να προστεθούν και διάφορες ιταλικές ομάδες, όμως στην Μπενφίκα είναι αισιόδοξοι ότι θα κλείσουν τη μεταγραφή.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2024