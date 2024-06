Οι ενδεκάδες του Σλοβενία – Δανία (pics) – Βασικοί Τσέριν και Σπόραρ

Στις 19:00 είναι προγραμματισμένη η σέντρα του Σλοβενία – Δανία, για την πρώτη αγωνιστική του Γ’ ομίλου του Euro 2024 και πριν από λίγο οι δύο προπονητές ανακοίνωσαν τις επιλογές της αναφορικά με τις αρχικές ενδεκάδες.

Βασικοί για τους Σλοβένους οι Σπόραρ και Τσέριν του Παναθηναϊκού, ενώ οι Δανοί ξεκινούν με τους αστέρες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Έρικσεν και Χόιλουντ.

Σλοβενία: Όμπλακ, Καρνίτσνικ, Ντρκούσιτς, Μπίγιολ, Γιάντζ, Στογιάνοβιτς, Τσέριν, Έλνσικ, Μλάκαρ, Σπόραρ, Σέσκο

Δανία: Σμάιχελ, Κρίστενσεν, Άντερσεν, Βέστεργκααρντ, Μπα, Χιούλμαντ, Χοίμπιεργκ, Κρίστιανσεν, Έρικσεν, Βιντ, Χόιλουντ

Rasmus Højlund and Christian Eriksen START for Denmark as they face Slovenia in #EURO2024 🇩🇰 pic.twitter.com/RRdSOYpE6S

— UtdDistrict (@UtdDistrict) June 16, 2024