Ο ηγέτης του ακροδεξιού Μεταρρυθμιστικού Κόμματος της Βρετανίας, Νάιτζελ Φάρατζ, δέχτηκε επίθεση σήμερα για δεύτερη φορά αφότου ξεκίνησε την προεκλογική εκστρατεία του, όταν ένας άνδρας εκτόξευσε αντικείμενα εναντίον του κατά τη διάρκεια μιας περιοδείας με ανοιχτό λεωφορείο.

Ο Φάρατζ περνούσε από το Μπάρνσλι, στη βόρεια Αγγλία, χαιρετίζοντας το πλήθος από το λεωφορείο, όταν ένας άνδρας του πέταξε κάτι που έμοιαζε με μεγάλες, σπασμένες πέτρες, όπως δείχνουν τα πλάνα στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. Τα αντικείμενα δεν τον πέτυχαν.

Η αστυνομία συνέλαβε έναν 28χρονο ως δράστη της επίθεσης με την κατηγορία της διατάραξης της δημόσιας τάξης. Πιστεύεται ότι εκτόξευε αντικείμενα που βρήκε σε ένα κοντινό εργοτάξιο.

Ο Φάρατζ, ως εκπρόσωπος του ευρωσκεπτικισμού και του αντιμεταναστευτικού αισθήματος, αποτελεί επί δεκαετίες διχαστική προσωπικότητα στη Βρετανία. Είναι γνωστός κυρίως γιατί ενθάρρυνε τους Βρετανούς να ψηφίσουν υπέρ της αποχώρησης από την ΕΕ στο δημοψήφισμα του 2016. Τώρα είναι υποψήφιος για μια βουλευτική έδρα στις εκλογές της 4ης Ιουλίου.

«Δεν θα με εκφοβίσει, ούτε θα με τρομάξει ένας βίαιος αριστερός όχλος που μισεί τη χώρα μας», έγραψε ο ίδιος στην πλατφόρμα Χ.

Θυμίζεται ότι ο Νάιτζελ Φάρατζ είχε δεχθεί επίθεση ξανά την περασμένη εβδομάδα από μία 25χρονη που του πέταξε στο πρόσωπο ένα μιλκσέικ, από μικρή απόσταση, ενώ έβγαινε από μια παμπ.

Τον γύρο του Διαδικτύου έκανε το βίντεο με τον Φάρατζ να βγαίνει από την παμπ, συνοδευόμενος από τους άνδρες της ασφάλειάς του, και η νεαρή γυναίκα που τον περίμενε εκεί να πετά προς το μέρος του το περιεχόμενο ενός ποτηριού, το οποίο «προσγειώθηκε» απευθείας στο πρόσωπό του.

Αν και ο ίδιος δεν έδωσε σημασία στο συμβάν κι αποχώρησε από το σημείο, σκουπίζοντας απλά τα μάτια του, η 25χρονη συνελήφθη.

Moment Nigel Farage is splattered with milkshake as he launches campaign pic.twitter.com/87YkADFpbC

— Daily Mail Online (@MailOnline) June 4, 2024