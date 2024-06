Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ξεκίνησε έρευνα σχετικά με τους ισχυρισμούς του μικρότερου αδελφού της πριγκίπισσας Νταϊάνα για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών αλλά και του ίδιου στο οικοτροφείο στο οποίο φοιτούσε τη δεκαετία του 1970.

Σε ένα βιβλίο του που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο με τον τίτλο «A Very Private School» («Ένα πολύ ιδιωτικό σχολείο»), ο Charles Spencer υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης και σωματικής τιμωρίας όταν ήταν εσωτερικός στο Μέντγουελ Χολ.

Η αστυνομία του Νορθάμπτονσαϊρ, στην κεντρική Αγγλία, επιβεβαίωσε ότι ξεκίνησε ποινική έρευνα σχετικά με «ισχυρισμούς για μη πρόσφατη σεξουαλική κακοποίηση» στο σχολείο, στο οποίο ο 60χρονος Spencer φοιτούσε από την ηλικία των οκτώ έως των 13 ετών.

Το σχολείο δήλωσε μετά τη δημοσίευση του βιβλίου τον Μάρτιο ότι ήταν «πολύ απογοητευτικό» να διαβάζει κανείς για τις εμπειρίες του Spencer και άλλων ατόμων εκείνης της εποχής.

«Λυπούμαστε που αυτή ήταν η εμπειρία τους. Είναι δύσκολο να διαβάζεις για πρακτικές που, δυστυχώς, μερικές φορές θεωρούνταν φυσιολογικές και αποδεκτές εκείνη την εποχή», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Thrilled to see, today, in print, confirmation of A Very Private School’s place at no. 4 in the ⁦@thetimes⁩ nonfiction hardback list. pic.twitter.com/6Lz0he9Pdf

— Charles Spencer (@cspencer1508) March 24, 2024