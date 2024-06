Η Marina Abramovic στο Ηρώδειο για την Anohni 

H θρυλική Marina Abramovic θα προλογίσει την Παγκόσμια Πρεμιέρα της Anohni στο Ηρώδειο. Η ίδια η Αnohni δήλωσε: «Αυτήν την Πέμπτη, δίνω την πρώτη μου συναυλία μετά από 7 χρόνια, στην Ελλάδα, στην Αθήνα, κάτω από την Ακρόπολη, στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού».

Στη συναυλία θα συμμετέχουν οι Johanna Constantine, Jimmy Hogarth, Leo Abrahams, Chris Vatalaro, Gael Rakotondrabe, Sam Dixon, καθώς και τους Julia Kent, Max Moston, Doug Wiselman και Mazz Swift από την Νέα Υόρκη.

«See you on the boiling ice!»

Η Marina Abramovic και η Anohni συνεργάστηκαν για πρώτη φορά μαζί το 2011 στην όπερα The Life and Death of Marina Abramović. H Anohni συμμετείχε ως music director αλλά και ερμηνευτής σε αυτή την βιογραφία της «νονάς» της performance art, που εμπνεύστηκε ο Robert Wilson και πήρε διθυραμβικές κριτικές όπου παίχτηκε.

Σε αυτήν την πολύκροτη παραγωγή, μία διασταύρωση θεάτρου, όπερας και εικαστικής τέχνης, ο Robert Wilson εξιστορεί την εκπληκτική ζωή και το έργο της Marina Abramović, η Anohni έγραψε και την πρωτότυπη μουσική και μαζί τους συμπρωταγωνιστούσε και ο Willem DaFoe.

The Life and Death of Marina Abramovic II



Anohni and the Johnsons – «It’s Time To Feel What’s Really Happening»

13 Ιουνίου 2024, Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Παγκόσμια πρώτη στην Αθήνα για μία από τις πιο σημαντικές καλλιτέχνιδες της εποχής μας

Η Anohni έρχεται στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

