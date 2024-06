«Ο Μάικ Τζέιμς δεν έχει συμφωνήσει με την Μονακό, εξετάζει τις επιλογές του» (pic)

Η Μονακό εδώ και καιρό έχει καταθέσει πρόταση στον Μάικ Τζέιμς για την επόμενη τριετία ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ, την οποία όπως παρουσίαζαν τα ΜΜΕ από το εξωτερικό ο παίκτης ήταν έτοιμος να αποδεχτεί.

Όμως τα δεδομένα φέρεται να έχουν διαφοροποιηθεί για τον Αμερικανό σούτινγκ γκαρντ, καθώς μετά το μπρέικ που δέχθηκε η ομάδα του από την Παρί στο Πριγκιπάτο και το 1-1 στην σειρά των τελικών σκέφτεται να αποχωρήσει.

Αλλά και ο ίδιος ο MVP της Euroleague ίσως θα ήθελε να δει κάτι διαφορετικό στην καριέρα του για να αυξήσει την πιθανότητα να κατακτήσει το πολυπόθητο τρόπαιο για πρώτη φορά στην πολύ πλούσια ευρωπαϊκή του καριέρα.

Το ίδιο αναφέρει και ο γνωστός δημοσιογράφος Ντονάτας Ουρμπόνας από το Basketnews, ο οποίος αναφέρει πως ο Τζέιμς και η Μονακό δεν έχουν φτάσει ακόμα σε συμφωνία και ο παίκτης εξετάζει της επιλογές του στην free agency, υπογραμμίζοντας πως σκέφτεται σοβαρά να φύγει από το Μονακό.

Mike James and AS Monaco have not yet reached an extension agreement, leading the EuroLeague MVP to explore other options on the market. He is seriously considering leaving Monaco, per sources.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) June 8, 2024