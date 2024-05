«Τελεσίγραφο της Μονακό στον Μάικ Τζέιμς» (pic)

Η Μονακό δεν κατάφερε να προκριθεί τη φετινή σεζόν στο Final Four της Euroleague, ωστόσο εμπιστεύεται το πρότζεκτ που έχει χτίσει και η επιθυμία της να κρατήσει τον ηγέτη της, Μάικ Τζέιμς, είναι δεδομένη.

Οι Μονεγάσκοι, σύμφωνα με όσα ανέφεραν πριν λίγο διάστημα στο εξωτερικό, έχουν κάνει προσφορά ανανέωσης στον Αμερικανό για τα επόμενα τρία χρόνια, με το συνολικό πόσο να φτάνει περίπου τα εννέα εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, με τη Μονακό να έχει κλείσει τον Νικ Καλάθη, ενώ ο Έλι Οκόμπο να είναι πολύ πιθανό να παραμείνει κανονικά στο ρόστερ.

Μάλιστα ο Ιταλός δημοσιογράφος επισήμανε ότι οι Μονεγάσκοι έχουν θέσει ως προθεσμία για να απαντήσει ο Αμερικανός, τα μέσα Ιουνίου. Απομένει να φανεί ποια θα είναι η εξέλιξη στο θέμα του Αμερικανού, ο οποίος αναμένεται να έχει αρκετές προτάσεις, εάν δεν παραμείνει στη Μονακό.

AS Monaco proposed a 3 year deal to Mike James.

The player doesn’t give yet an answer to the offer.

AS Monaco deadline is mid-June, per sources.#Basketball #Baloncesto #transfers #EuroLeague #Monaco

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) May 27, 2024