Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Η Τουρκία υπέγραψε επιστολή αποδοχής για την αγορά των F-16» – Ικανοποίηση στην Άγκυρα

Παρελθόν αποτελεί για τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Τουρκία το αγκάθι των F-16, από τη στιγμή που η Ουάσιγκτον άνοιξε το δρόμο αίρωντας τα εμπόδια για την απόκτηση τους από την Άγκυρα. Υπενθυμίζεται ότι οι ΗΠΑ άναψαν «πράσινο φως», επισήμως, για τα τουρκικά F-16, ήδη από τον Ιανουάριο, ενώ όπως ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ την Πέμπτη, η Άγκυρα υπέγραψε επιστολή αποδοχής.

«Η Τουρκία υπέγραψε την προσφορά και την επιστολή αποδοχής για την αγορά πολεμικών αεροσκαφών F-16», δήλωσε μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάθιου Μίλερ.

Όπως, είπε η πώληση αποτελεί επένδυση στη διαλειτουργικότητα του ΝΑΤΟ και θα υποστηρίξει τα συμφέροντα εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, της Τουρκίας και της Συμμαχίας.

Προς το παρόν δεν είναι ξεκάθαρο αν υπάρχουν όροι προς την Τουρκία για την απόκτηση των F-16.

Η Τουρκική Δημοκρατία υπέβαλε το αίτημα για την απόκτηση των αεροσκαφών τον Οκτώβριο του 2021. Νωρίτερα φέτος, η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν ενέκρινε την πώληση των αεροσκαφών στην Τουρκική Δημοκρατία.

«Μπορεί να θυμάστε ότι το να περάσει η συγκεκριμένη πώληση τη γραμμή του τερματισμού χρειάστηκε κάποιο χρόνο και είμαστε ευτυχείς που βλέπουμε να προχωράει», δήλωσε ακόμα ο Μίλερ.

Η δημοσιογράφος της Daily Hürriyet στην Άγκυρα, Χαντέ Φιράτ, δήλωσε ότι η επιστολή περιλαμβάνει τεχνικές λεπτομέρειες, όπως ποσότητα, υλικά και τιμές, και δήλωσε ότι η Τουρκία εξετάζει επί του παρόντος αυτές τις λεπτομέρειες.

«Η Τουρκική Δημοκρατία έχει αποδεχθεί αυτή την επιστολή, αλλά δεν έχει ακόμη υπογράψει σύμβαση. Άλλο πράγμα είναι η αποδοχή της επιστολής και άλλο η υπογραφή σύμβασης», δήλωσεη Φιράτ λέγοντας ότι η Τουρκία αναμένεται να σχολιάσει ορισμένα σημεία της επιστολής.

Από την πλευρά του ο ανταποκριτής του CNN Turk, αναφέρθηκε στις διαδικασίες της αποδοχής. «Η Lockheed Martin έκανε την προσφορά της και η Τουρκία την αποδέχθηκε. Άλλωστε και στο Κογκρέσο δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο και εκεί ολοκληρώθηκαν όλες οι διαδικασίες. Από εδώ και πέρα η Lockheed Martin θα περάσει στη φάση της παραγωγής και μεταφοράς. Φανταζόμαστε πως όλες οι λεπτομέρειες της παραγωγής και της μεταφοράς βρίσκονται μέσα στη συμφωνία την οποίο έδωσαν τα χέρια».

«Καθώς υπήρχαν συζητήσεις με τη Lockheed Martin για το αν θα μπορούσαν να σταλούν τα κιτ στην Τουρκία έτσι ώστε ο εκσυγχρονισμός των μαχητικών να γίνει στην Τουρκία. Αυτό θα μπορούσε να επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό. Να αναφέρουμε επίσης πως λόγω της αυξημένης ζήτησης και περιορισμένης παραγωγής, η μεταφορά των F-16 στην Τουρκία είχε υπολογιστεί σε 3 ή 3,5 χρόνια, μήπως και η παραγωγή των νέων F-16 θα μπορούσε να γίνει στην Τουρκία για να τρέξει πιο γρήγορα όλο το πρόγραμμα», προσέθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας ενημέρωσης, πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας ανέφεραν ότι η διαδικασία πώλησης και εκσυγχρονισμού συνεχίζεται σύμφωνα με το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα.

Από την πλευρά του ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τζεφ Φλέικ σε ανάρτησή του στο Χ έκανε λόγο για ένα σημαντικό βήμα όσον αφορά την πώληση των αεροσκαφών F-16 χωρίς να διευκρινίσει τη φύση του βήματος.

«Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προόδου στην αγορά από την Τουρκία των μαχητικών αεροσκαφών τελευταίας γενιάς F-16 και τις αναβαθμίσεις στον υπάρχοντα στόλο των F-16. Αυτό είναι καλό για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, την εθνική ασφάλεια της Τουρκίας και τη διαλειτουργικότητα του ΝΑΤΟ», έγραψε χαρακτηριστικά.

