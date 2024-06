Πρώτος σε τάκλιν στο Conference League ο Έσε (pic)

Ακόμη μία… ερυθρόλευκη κορυφή στο φετινό Europa Conference League. Ο Σαντιάγο Έσε ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές για τον Ολυμπιακό στην ξέφρενη πορεία του ως την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου και δικαιολογημένα πλέον βρίσκεται στη λίστα αρκετών ευρωπαϊκών ομάδων.

Ο Αργεντινός χαφ συνέβαλε τα μέγιστα στην μεγάλη επιτυχία των Πειραιωτών, καταγράφοντας ατελείωτα χιλιόμετρα στον αγωνιστικό χώρο, ενώ πέτυχε και μία ιδιαίτερη επίδοση.

Ο Έσε τερμάτισε στην κορυφή της σχετικής λίστας με 26 τάκλιν, αφήνοντας πίσω του τους Μπενζαμέν Αντρέ (Λιλ), Μιγκέλ Κρέσπο (Φενέρμπαχτσε) και Μαρτίνες Κουάρτα (Φιορεντίνα).

🔴⚪️ Santiago Hezze = most tackles in the #UECL this season 👏 pic.twitter.com/tn0PtvjgWA

— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) June 5, 2024