Ποια ομάδα θα πάρει το Euro 2024; Το supercomputer έχει την απάντηση (pic)

Τα πρωταθλήματα και οι ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις ολοκληρώθηκαν και πλέον άπαντες μετρούν αντίστροφα για την έναρξη του Euro 2024, το οποίο θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Γερμανίας και θα πραγματοποιηθεί από τις 14 Ιουνίου έως τις 14 Ιουλίου. Οι εθνικές ομάδες έχουν ήδη μαζευτεί και δίνουν φιλικά, με στόχο να παρουσιαστούν έτοιμες στα επίσημα παιχνίδια του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Ο υπερυπολογιστής έτρεξε 10.000 διαφορετικά σενάρια και σύμφωνα με τα αποτελέσματα που έβγαλε, οι Αγγλία (70%), Γαλλία (69%), Ισπανία (59.1%), Γερμανία (58.4%), Πορτογαλία (55.2%), Βέλγιο (48.5%), Ιταλία (47.2%) και Ολλανδία (45.8%), έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να βρεθούν στα προημιτελικά του Euro 2024. Οι Γεωργία (8.3%), Αλβανία (11.6%), Σλοβενία (14.2%) και Σλοβακία (14.4%) έχουν τις λιγότερες.

Οι Αγγλία (48.2%), Γαλλία (48.1%), Γερμανία (36.5%) και Πορτογαλία (33.6%), σύμφωνα με τις προβλέψεις του υπερυπολογιστή, είναι τα φαβορί για να βρεθούν στην τελική 4άδα του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, με την Ισπανία να ακολουθεί από κοντά με 32.3%. Το supercomputer της «Opta» βλέπει στον τελικό τις Αγγλία (31.1%) και Γαλλία (30.4%), με την Γερμανία να έχει 22.4% πιθανότητες και την Ισπανία 18.5%. Εάν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις του υπερυπολογιστή, ο τελικός του Euro 2024 θα είναι Αγγλία – Γαλλία. Ένας τελικός, όπου θα κυριαρχήσουν οι συμπαίκτες πλέον στη Ρεάλ Μαδρίτης, Τζουντ Μπέλινγκχαμ και Κιλιάν Εμπαπέ, με τον Γάλλο σούπερ σταρ να είναι από το βράδυ της Δευτέρας (3/6) και επίσημα πλέον ποδοσφαιριστής των πρωταθλητών Ευρώπης.

Olympiastadion 🏟️

Which two teams will contest the#EURO2024 final here on 14 July? pic.twitter.com/TsnHXPCrKf

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 4, 2024