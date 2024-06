Για τι έχει κλάψει περισσότερο ο Γιώργος Τσούμας; ΠΑΣΟΚ, Ολυμπιακό ή έρωτα;

«Η Ελλάδα άλλαξε όταν το πάθος της αλλαγής έγινε κυβέρνηση και αυτό προσπαθούμε να το ξανακάνουμε», λέει για το ΠΑΣΟΚ ο Γιώργος Τσούμας. Ο μόλις 31 ετών, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ έδωσε μία μεγάλη συνέντευξη στο in κι αναφέρθηκε στα πολλά ζητήματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία.

Στο περιθώριο αυτής της συνέντευξης όμως, ο Γιώργος Τσούμας κλήθηκε ν’ απαντήσει και σε μερικές γρήγορες ερωτήσεις και διλήμματα.



Τι ομάδα είσαι;

Ολυμπιακός

Έχεις κλάψει πιο πολύ για το ΠΑΣΟΚ, για τον Ολυμπιακό ή για έρωτα;

Για τον Ολυμπιακό.

Το ακούω… Διάλεξε ένα τραγούδι αν μπορεί να είναι και λίγο… πασοκικό.

We are the Champions

Ένα πολιτικό είδωλο.

Ανδρέας Παπανδρέου.

Ένα αθλητικό είδωλο.

Θα πρωτοτυπήσω… Γιώργος Πρίντεζης.

Διάλεξε τρεις ανθρώπους στους οποίους θα ήθελες να κάνεις το τραπέζι. Μπορούν και να μη ζουν έτσι, γιατί η φαντασίωση είναι τζάμπα.

Μπαράκ Ομπάμα, ένας, Γιώργος Μπαρτζώκας ο δεύτερος. Τρίτον, η Μελίνα Μερκούρη.

Αυτές τις μέρες που γυρνάς στην Ελλάδα, ποιο είναι το πιο περίεργο σχόλιο που σου έχουν κάνει;

Μια κυρία στη Δράμα που της άφησα μια κάρτα και μου λέει «Είσαι Μανούλι, θα σε ψηφίσω».

Κι αυτό το ακούω… Ποιο είναι το πιο περίεργο μήνυμα που σου έχουν στείλει στο inbox που έχεις βρει…τώρα, αυτές τις μέρες με τις εκλογές;

Ένας που με έβριζε γιατί είμαι Ολυμπιακός και μου έλεγε ότι δεν θα ψηφίσει ΠΑΣΟΚ ακριβώς γι αυτό.

Εντάξει δεν πειράζει …Λοιπόν, πες ότι εκλέγεσαι στο Ευρωκοινοβούλιο, τι θα νομοθετούσες… χθες;

Στεγαστική πολιτική για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως την ίδρυση ενός Ταμείου που θα ασχολείται αποκλειστικά με αυτό.

Ποιο θα είναι ή ποια εν πάση περιπτώσει τα πρώτα πράγματα που θα βάλεις στη βαλίτσα για Βρυξέλλες αν εκλεγείς;

Τα πρώτα πράγματα εε… πωπω δύσκολο. Το λάπτοπ μου, τα παπούτσια μου, κάτι αγαπημένα παπούτσια που έχω και μια χτένα.