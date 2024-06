Aπίστευτο: Ο Μπέλινγκχαμ έβγαλε φωτογραφία την μητέρα του με τον Μουρίνιο (vid)

Η Ρεάλ Μαδρίτης πανηγύρισε την κατάκτηση του 15ου Champions League στην ιστορία της, στον τελικό του Γουέμπλεϊ απέναντι στη Ντόρτμουντ.

Στο ιστορικό γήπεδο του Λονδίνου βρέθηκε ως σχολιαστής ο Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος ήταν στον αγωνιστικό χώρο και συναντήθηκε με τον Τζουντ Μπέλιγκχαμ.

Ο Άγγλος άσος της «βασίλισσας» είχε κοντά τη μητέρα του και τον αδερφό του, τους οποίους χαιρέτισε ο Πορτογάλος προπονητής.

Στη συνέχεια, όμως, ο διεθνής χαφ ζήτησε από τον «special one» να τον βγάλει μία φωτογραφία με τη μαμά του, η οποία αποκάλυψε πως είναι μεγάλη θαυμάστριά του.

«Sorry about that, my mum’s fancied you for years!» 🤣🥰

We’re all here for Jude Bellingham’s mum asking for a picture with Jose Mourinho 📸#UCLfinal | @BellinghamJude pic.twitter.com/6j96sy7wUG

— Football on TNT Sports (@footballontnt) June 1, 2024