Μία από τις γυναίκες που έχουν ξεχωρίσει στο Χόλιγουντ, είναι η σύζυγος του διάσημου τενίστα Rafael Nadal, η 35χρονη Maria Xisca Perellο. Παρότι η Xisca (Maria Francisca Perello) είναι διεθνώς γνωστή, έχει επιλέξει να κρατάει ένα πολύ χαμηλό προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και να απέχει από τη δημοσιότητα όσο το δυνατόν περισσότερο.

Δεν δίνει συνεντεύξεις, ενώ δεν διαθέτει ούτε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να ζει μια καθημερινότητα μακριά από την έκθεση.

Τις περισσότερες φορές που ο φωτογραφικός φακός θα την απαθανατίσει, είναι πιθανότατα στο γήπεδο, όπου θα βρεθεί για να υποστηρίξει τον αγαπημένο της Nadal. Από το πλευρό της, τις περισσότερες φορές δεν λείπει ούτε η καλή της φίλη, Maria Isabel Nadal -η οποία είναι και αδερφή του διάσημου τενίστα.

Rafa Nadal’s wife and sister are in tears as he is honored in Madrid after playing his final match at the event.

They’re all of us. 🥹💔 pic.twitter.com/VzKjmRib5b

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 30, 2024