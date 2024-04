Η σκληρή πραγματικότητα για τον Ράφαελ Ναδάλ (vids)

Ο… Γολγοθάς του Ράφαελ Ναδάλ συνεχίζεται, με τον Ισπανό τενίστα να παραμείνει εκτός κορτ και να είναι άγνωστο πότε θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση. Ο Ίβηρας στα τέλη του περασμένου έτους ταξίδεψε στην Αυστραλία και έλαβε μέρος στο τουρνουά του Μπρισμπέιν, αλλά η επιστροφή του αποδείχθηκε σύντομη, καθώς μετά από τρία παιχνίδια τραυματίστηκε και από τις 5 Ιανουαρίου παραμένει στα… πιτς.

Ο Ράφαελ Ναδάλ αποσύρθηκε από το Αυστραλιανό Οπεν και στη συνέχεια από το τουρνουά του Κατάρ και το Masters του Indian Wells, παρότι είχε ταξιδέψει μέχρι τις ΗΠΑ, ενώ πριν από λίγες ημέρες ανακοίνωσε και την απόσυρσή του από το Μόντε Κάρλο.

¡Hola a todos! Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando.

Desgraciadamente os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente mi cuerpo no me deja. pic.twitter.com/oibcC4pBXo

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 4, 2024