Ο Ετσεβέρι στον δρόμο του Τσιτσιπά – Άνετη νίκη για τον Τζόκοβιτς (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στη 2η φάση του Masters στο Μόντε Κάρλο, μετά και την απόσυρση του Λάσλο Τζέρε, με τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα να μαθαίνει τον επόμενο αντίπαλό του στο τουρνουά.

Ο Ετσεβέρι είναι το Νο31 της παγκόσμιας κατάταξης και θα αντιμετωπίσει για πρώτη φορά στην καριέρα του τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο νικητής του ζευγαριού θα πάρει το «εισιτήριο» για τους «16» του Μόντε Κάρλο.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είχε ένα άνετο ξεκίνημα στη διαδρομή του στο Μόντε Κάρλο Masters, νικώντας τον Ρώσο Ρομάν Σαφιούλιν με 6-1, 6-2 σε μόλις 69 λεπτά εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον 3ο γύρο του τουρνουά.

Αυτή ήταν η πρώτη νίκη του Σέρβου μετά το Indian Wells και τον αποκλεισμό του από τον Λούκα Νάρντι, η 9η του φετινή και η 37η στο τουρνουά του Μόντε Κάρλο.

Ο Σέρβος πρωταθλητής στην επόμενη φάση εκεί όπου θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Άρθουρ Φις (Γαλλία-Νο. 36) και Λορέντζο Μουζέτι (Ιταλία- Νο. 24).

What a performance 🤯@DjokerNole wastes no time as he defeats Safiullin 6-1 6-2 💥#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/MxNbVez4Hp

— Tennis TV (@TennisTV) April 9, 2024