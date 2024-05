Η Πηνελόπη Μωρούτ επιστρέφει στην αθηναϊκή χορευτική σκηνή με την τρίτη της παράσταση, που θέτει αυτή τη φορά στο επίκεντρο την έννοια του τραύματος και της διαχείρισής του. Το EMOTIONAL DOGS θα παρουσιαστεί για 6 μόνο παραστάσεις στο Bios, τα Δευτερότριτα 29-30 Απριλίου, 13-14 Μαίου και 20-21 Μαίου.

Η Πηνελόπη Μωρούτ δημιουργεί μια διακαλλιτεχνική παράσταση χορού, η οποία συνθέτει ενεργά επί σκηνής το κινούμενο σώμα, τη διαδραστική σκηνογραφία και τις οπτικοακουστικές προβολές, με σκοπό να προσεγγίσει την ανάκληση ενός τραυματικού γεγονότος ως πράξη θάρρους και να δώσει φωνή σε όλα αυτά που δεν έχουν τη δύναμη να ειπωθούν – οπτικές παραισθήσεις, ακατανόητες αντιδράσεις, επαίσχυντα συναισθήματα.

Μαζί της επί σκηνής, αλλά και συνεργάτης στη δημιουργία της κινητικής ταυτότητας του έργου, βρίσκεται ο χορευτής, ηθοποιός και χορογράφος, Αλέξανδρο Βαρδαξόγλου. Οι δυο ερμηνευτές

συνδέονται άμεσα με τις βιντεοπροβολές, τις οποίες υπογράφει η διατομεακή καλλιτέχνις Φένια Κωτσοπούλου.

Δείτε το βίντεο της παράστασης

Η παράσταση

“The phone is ringing and you pick up fast.

And then there is silence, and then there is dust.

And then there’s the sound of a heartbeat in pieces.

And then there’s the song that your beast still unleashes.

The dog is howling the song of my tears.

The dog is my sorrow, the enemy’s near.

I sink in the depths of this unknown sea.

Today I’m a traveler, tonight I’ll be free.”

Το EMOTIONAL DOGS είναι ένα ταξίδι αναζήτησης και διαφυγής. Οι ήρωες στροβιλίζονται, καταδύονται σε έναν υδάτινο κόσμο, όπου η μόνη τους σύνδεση με τον πάνω κόσμο είναι ένα «κέντρο ελέγχου» με ραδιοπομπούς, τηλεοράσεις, κασετόφωνα. Όμως, τίποτα δεν είναι υπό έλεγχο όταν το «ζώο» μέσα τους έχει πάρει τα ηνία.

Μια τραυματική εμπειρία δε βιώνεται ως μια γραμμική, λογική αλληλουχία αισθήσεων και συναισθημάτων. Και τα λόγια δεν είναι ποτέ αρκετά για να περιγράψουν μια τέτοια ιστορία

The dog runs the show

Κατακερματισμένα ερεθίσματα διακόπτουν την αποστολή ανάδυσής τους στην επιφάνεια – όταν ανατρέπεται βίαια η σχέση μεταξύ του λογικού και του συναισθηματικού εγκεφάλου, όλο το σώμα εισέρχεται σε μια συνεχή κατάσταση επιβίωσης. Μια τραυματική εμπειρία δε βιώνεται ως μια γραμμική, λογική αλληλουχία αισθήσεων και συναισθημάτων. Και τα λόγια δεν είναι ποτέ αρκετά για να περιγράψουν μια τέτοια ιστορία.

Στα πόσα μέτρα μπορεί να βυθιστεί κανείς πριν να αρχίσει η «διαρροή» στην προστατευτική στολή του;

Το EMOTIONAL DOGS εκμυστηρεύεται προσωπικές εμπειρίες, απομυθοποιεί καταστάσεις και έρχεται αντιμέτωπο με επίπονες πραγματικότητες, με σκοπό να απελευθερωθεί από τα ψυχικά δεσμά η φαντασία και να αποκατασταθεί η ικανότητα του ανθρώπινου σώματος, όσο “ραγισμένο” κι αν είναι, να ονειρεύεται και να ελπίζει.

Λίγα λόγια για τη δημιουργική διαδικασία του έργου

Εκκινώντας από προσωπικά της βιώματα, και έχοντας ως γνώμονα το βιβλίο “The Body Keeps the Score: Brain, Mind and Body in the Healing of Trauma” (2014, Bessel van der Kolk, MD), η Πηνελόπη Μωρούτ μπήκε σε μία δημιουργική διαδικασία που διήρκεσε δύο χρόνια και περιλαμβάνει εκτενή έρευνα σε φιλοσοφικές θεωρίες, τη νευροεπιστήμη και την ψυχολογία. Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής, με σκοπό την εξέλιξη και υλοποίηση του EMOTIONAL DOGS, η Πηνελόπη Μωρούτ έλαβε επιχορήγηση τόσο από το Υπουργείο Πολιτισμού για το 2023-2024, όσο και επιπρόσθετη υποστήριξη με καλλιτεχνικές φιλοξενίες από πολιτιστικούς οργανισμούς στην Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Αγγλία και συγκεκριμένα:

X-Church – Ashcroft Road, Gainsborough, Lincolnshire DN21 1BY, Ηνωμένο Βασίλειο

Murate Art District – Piazza delle Murate, 50122, Φλωρεντία, Ιταλία

Κέντρο Μελέτης Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν – Χρυσάφης 34, 16232, Αθήνα, Ελλάδα

Space Baby – Μεγάλου Αλεξάνδρου 80-82, 10435, Αθήνα, Ελλάδα

El Sortidor – Plaça del Sortidor, 12, Sants-Montjuïc, 08004, Βαρκελώνη

nunArt Creacions – C/ del Telègraf, 67, Horta-Guinardó, 08041, Βαρκελώνη – Ισπανία

Λίγα λόγια για την Πηνελόπη Μωρούτ

Απόφοιτος της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης (Κ.Σ.Ο.Τ.), του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου –Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ε.Μ.Π.), με μεταπτυχιακό τίτλο στις Παραστατικές Πρακτικές, από το Πανεπιστήμιο Τεχνών ArtEZ (Master Theatre Practices – Ολλανδία), η Πηνελόπη Μωρούτ είναι διατομεακή καλλιτέχνις και χορογράφος, η οποία εστιάζει στη δημιουργία υβριδικών έργων μέσω της διασταύρωσης και συγχώνευσης διαφορετικών τεχνικών, τόσο από τις παραστατικές όσο και από τις εικαστικές τέχνες.

Εργάζεται διεθνώς στον κλάδο του χορού και του θεάτρου ως περφόρμερ, χορογράφος και σκηνογράφος. Έχει χορέψει στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, το Teatro de la Danza Guillermina Bravo CDMX και από το 2018, συνεργάζεται με θεατρικές ομάδες, αναλαμβάνοντας σκηνοθεσία/χορογραφία/σκηνογραφία. Ως βιντεογράφος έχει συνεργαστεί με το Διεθνές Φεστιβάλ TANZAHOi Screendance με έδρα το Αμβούργο, ενώ έχει συμμετάσχει σε διεθνείς εκθέσεις και διάφορα φεστιβάλ video dance & dance animation παγκοσμίως. Ως εκπαιδεύτρια, έχει διαμορφώσει την πρακτική “Sculpting Body-Images”, την οποία μοιράζεται ανά τον κόσμο (PERA GAU School of Performing Arts, Munus Encuentro Μεξικό, Nunart Guinardó Βαρκελώνη, The School of Disobedience Βουδαπέστη, Points to Play Μυλούζ, Le Facteur Παρίσι, Διεθνές Φεστιβάλ Χορού και Παραστατικών Τεχνών Ακροποδητί, Unplugged Dance Λευκάδα). Επίσης, διδάσκει συστηματικά τη πρακτική “Fighting Monkey” των Λίντα Καπετανέα και Γιόζεφ Φρούτσεκ, στο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας στην Ελλάδα σε συμμετέχοντες άνω των 50 ετών.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Σύλληψη & Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Πηνελόπη Μωρούτ

Χορογραφία & Ερμηνεία: Αλέξανδρος Βαρδαξόγλου, Πηνελόπη Μωρούτ

Εξειδικευμένη Καλλιτεχνική Σύμβουλος: Φένια Κωτσοπούλου

Μουσική & Ηχητικός Σχεδιασμός: Χρήστος Παραπαγκίδης

Σχεδιασμός Σκηνογραφίας & Κοστουμιών: Πηνελόπη Μωρούτ, Ηλιάννα Σκουλάκη

Κατασκευή Σκηνογραφίας & Κοστουμιών: Ηλιάννα Σκουλάκη

Βίντεο-προβολές παράστασης: Φένια Κωτσοπούλου

Σχεδιασμός Φώτων: Τάσος Παλαιορούτας

Βίντεο Trailer & Φωτογραφία: Φένια Κωτσοπούλου

Oργάνωση παραγωγής: CULTOPIA | Κάσση Καφετζή

Επικοινωνία: Μάρθα Κοσκινά

Παραγωγή: CROSS IMPACT | Πηνελόπη Μωρούτ

EMOTIONAL DOGS

Πηνελόπη Μωρούτ

Στο BIOS (Πειραιώς 84, 10435, Αθήνα) για 6 παραστάσεις: 29-30/4, 13-14/5 και 20-21/5

Ώρα Έναρξης: 21:00

Διάρκεια: 45 λεπτά

Τιμή εισιτηρίου: 12 ευρώ (μειωμένο), 15 ευρώ (κανονικό)

Προπώληση εδώ