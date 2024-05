Γιατί η παχυσαρκία προδιαθέτει για καρκίνο; Η απάντηση ίσως κρύβεται στα μικρόβια του εντέρου

Πολυάριθμες μελέτες έχουν δείξει ότι τα παχύσαρκα άτομα κινδυνεύουν περισσότερο από ορισμένες μορφές καρκίνου, μέχρι σήμερα όμως ο μηχανισμός αυτής της σύνδεσης παραμένει ασαφής.

Η απάντηση ίσως κρύβεται στα μικρόβια του εντέρου, υποδεικνύει νέα μελέτη που δημοσιεύεται στο Proceedings of the National Academy of Science.

Παρατηρήσεις σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού και πειράματα με ποντίκια δείχνουν ότι η πλούσια σε λίπη διατροφή ευνοεί τον πολλαπλασιασμό ενός βακτηρίου που αποδυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα και αυξάνει έτσι τον κίνδυνο εμφάνισης όγκων.

Ο Έργουει Σονγκ, χειρουργός του Νοσοκομείου SunYat-Sen στο Κουανγκτσόου της Κίνας, άρχισε να διερευνά το θέμα όταν παρατήρησε στα διαθέσιμα δεδομένα ότι οι γυναίκες με υψηλό δείκτη μάζας σώματος είχαν μειωμένη πιθανότητα επιβίωσης από καρκίνο του μαστού.

Ο Σονγκ και οι συνεργάτες του συνέλεξαν δείγματα ιστών και κοπράνων από 61 ασθενείς που επρόκειτο να αρχίσουν αντικαρκινική θεραπεία. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι οι γυναίκες με δείκτη μάζας σώματος πάνω από 24 –το όριο των ερευνητών για την πασυχαρκία- είχαν υψηλότερα επίπεδα βακτηρίων του γένους Desulfovibrio.

Για να διερευνήσουν τη σύνδεση οι ερευνητές στράφηκαν σε ποντίκια που ακολουθούσαν διατροφή πλούσια σε λίπη, ένα ζωικό μοντέλο που χρησιμοποιείται συχνά ως ανάλογο της παχυσαρκίας στον άνθρωπο.

Τα ποντίκια αυτά παρουσίαζαν αυξημένα επίπεδα βακτηρίων Desulfovibrio στο παχύ έντερο, καθώς και αυξημένο αριθμό μιας κατηγορίας κυττάρων που ονομάζονται MDSC. Τα κύτταρα αυτά παράγονται στον μυελό των οστών και καταστέλλουν το ανοσοποιητικό σύστημα.

Τα ποντίκια που τρέφονταν με πολλά λίπη παρουσίαζαν επίσης αυξημένα επίπεδα λευκίνης, ενός αμινοξέος που παράγεται από ορισμένα βακτήρια του εντέρου.

Και οι υποψίες για σύνδεση της ανθυγιεινής διατροφής με την καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος επιβεβαιώθηκαν όταν χορηγήθηκαν στα πειραματόζωα αντιβιοτικά που σκοτώνουν τα βακτήρια Desulfovibrio, οπότε τα επίπεδα λευκίνης και ο αριθμός των κυττάρων MDSC μειώθηκαν.

Η μελέτη προτείνει την εξήγηση ότι η κατανάλωση λιπαρών τροφών ευνοεί τον πολλαπλασιασμό των βακτηρίων Desulfovibrio, τα οποία παράγουν έτσι περισσότερη λευκίνη και καταστέλλουν το ανοσοποιητικό σύστημα.

«Είναι μια προκλητική διαπίστωση που θα ανοίξει νέους δρόμους» στην έρευνα, σχολίασε στον δικτυακό τόπο του περιοδικού Nature ο Στίβεν Χέρστινγκ του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας στο Τσάπελ Χιλ, ο οποίος δεν συμμετείχε στη μελέτη.

Το ερώτημα που προκύπτει, επισήμανε, είναι πώς μπορεί κανείς να φρενάρει τον πολλαπλασιασμό βακτηρίων που παράγουν λευκίνη.

Απάντηση στο ερώτημα σήμερα δεν υπάρχει.

Περαιτέρω έρευνες μένει να επιβεβαιώσουν τον μηχανισμό στον άνθρωπο και να δοκιμάσουν πιθανές παρεμβάσεις για αλλαγή της μικροβιακής ισορροπίας στο έντερο.