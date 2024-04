Τουλάχιστον 3 νεκροί σε επιδρομή του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους αξιωματικός της επίλεκτης δύναμης Αρ Ραντουάν της Χεζμπολάχ, σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο χωριό Ας Σουλτανία του νότιου Λιβάνου, δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters δυο πηγές του σε σώματα ασφαλείας τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Δευτέρα (φωτογραφία, επάνω, και βίντεο, κάτω, από το X).

The moment of the Israeli airstrike on Sultaneye south Lebanon pic.twitter.com/qs9Xtx7K3v

Η επιδρομή καταγράφεται την επομένη της ανακοίνωσης του ισραηλινού στρατού πως ολοκλήρωσε «νέα φάση» των προετοιμασιών του για «πόλεμο» στα σύνορα με τον Λίβανο, για να περάσει «από την άμυνα στην επίθεση», όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

🔴Lebanese media:

Talk about three martyrs, including a senior commander in the Hezbollah-specific Radwan force, as a result of an Israeli raid that targeted a house in southern Lebanon. pic.twitter.com/3YxAdWbQbM

