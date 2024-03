Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Τρίτη σε ισραηλινό πλήγμα στον ανατολικό Λίβανο, λίγες μόλις ώρες ύστερα από αεροπορική επιδρομή σε κοντινή περιοχή που απέχει περίπου 100 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ (φωτογραφίες, επάνω, από το X).

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ΝΝΑ), δύο νεκροί και ένας τραυματίας ήταν ο απολογισμός «ισραηλινού πλήγματος» στα περίχωρα της Μπάαλμπεκ, στην κοιλάδα Μπεκάα.

Israeli warplanes launched an air strike with missiles targeting the plain of the town of Budai pic.twitter.com/BdHMG8wh4r

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) ανέφερε ότι είδε ένα κτίριο της Χεζμπολάχ που είχε παραδοθεί στις φλόγες, δύο ανθρώπους να μεταφέρονται με φορεία και ασθενοφόρα να σπεύδουν στο σημείο.

Οι εχθροπραξίες μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της Χεζμπολάχ είναι σχεδόν καθημερινές από την 8η Οκτωβρίου, την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς.

In response to the attack on the Meron base, the IDF attacked with a deep strike in the north of the Bekaa, a compound of the Hezbollah aireal unit that included buildings (probably including a command and control structure) and a UAV launch pad. The complex is located between… pic.twitter.com/soRK8gChQR

— Israel-Alma (@Israel_Alma_org) March 26, 2024