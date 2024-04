Δεν έχουμε αρκετά πυρομαχικά, λέει ο Ζελένσκι - Πιστεύει ότι το Κογκρέσο θα εγκρίνει τη βοήθεια

Η Ουκρανία δεν έχει αρκετά πυρομαχικά για μια αντεπίθεση εναντίον της Ρωσίας, όμως έχει αρχίσει να παραλαμβάνει κάποια από εταίρους για να αμυνθεί, δήλωσε το Σάββατο ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Δεν έχουμε οβίδες για ενέργειες αντεπίθεσης, όσο για την άμυνα, υπάρχουν μερικές πρωτοβουλίες και παραλαμβάνουμε όπλα», όπως είπε.

Ο Ζελένσκι προειδοποίησε, επίσης, ότι η Ουκρανία μπορεί να ξεμείνει από αντιαεροπορικούς πυραύλους, αν η Ρωσία συνεχίσει την εντατική εκστρατεία βομβαρδισμών μεγάλου βεληνεκούς.

Το πρακτορείο Reuters σημειώνει ότι πρόκεται για την πιο κατηγορηματική προειδοποίηση που έχει κάνει μέχρι σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος για την επιδείνωση της κατάστασης της αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας του, έπειτα από εβδομάδες ρωσικών πληγμάτων στο ενεργειακό σύστημα, σε κωμοπόλεις και σε πόλεις, με χρήση πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

«Αν συνεχίσουν να χτυπούν κάθε μέρα με τον τρόπο που το κάνουν τον τελευταίο μήνα, μπορεί να ξεμείνουμε από πυραύλους και οι εταίροι το γνωρίζουν», προειδοποίησε ο Ζελένσκι σε συνέντευξή του, που μεταδόθηκε από την ουκρανική τηλεόραση.

