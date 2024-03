Ένα από τα πιο παλιά κινηματογραφικά στούντιο στην Αίγυπτο και σε ολόκληρο τον αραβικό κόσμο καταστράφηκε στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας από τεράστια πυρκαγιά στο Κάιρο, χωρίς να προκαλέσει θύματα, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) και πηγές ασφαλείας.

Η φωτιά κατέστρεψε το Στούντιο Αλ Αχράμ που κατασκευάστηκε το 1944 στην περιοχή της Γκίζας, δυτικά της πρωτεύουσας, και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε τρία γειτονικά κτήρια που είχαν εκκενωθεί προτού φθάσει εκεί η φωτιά.

Σήμερα το πρωί, οι κάτοικοι των κτηρίων αυτών εξακολουθούσαν να κοιμούνται στο έδαφος σε γειτονικούς δρόμους, σύμφωνα με ανταποκριτή του AFP.

A huge fire breaks out in #Al_Ahram #studio And more than 100 apartments beside burned completely in #Giza,#Egypt pic.twitter.com/SdRcbrI8hj

— Abdel_sttar (@abdel_sttar) March 16, 2024