Πελώρια πυρκαγιά σε αποθήκες νότια της πρωτεύουσας της Λιβύης

Πελώρια πυρκαγιά ξέσπασε χθες Κυριακή σε αποθήκες της εθνικής επιχείρησης ηλεκτρισμού της Λιβύης, σε νότιο προάστιο της πρωτεύουσας Τρίπολης, χωρίς πάντως να αναφερθούν θύματα μέχρι στιγμής (φωτογραφία, επάνω, από το X).

Ισχυρή έκρηξη ανάγκασε τους πυροσβέστες να οπισθοχωρήσουν

Breaking🚨 Libya🇱🇾 A huge fire, in an electricity pole factory in the Crimea region in the Libyan capital Tribales pic.twitter.com/PuSOlHSpPR — Izlamic Terrorist (@raviagrawal3) March 10, 2024

Οι αποθήκες υλικού της γενικής επιχείρησης ηλεκτρισμού της Λιβύης πήραν φωτιά χθες βράδυ στη βιομηχανική ζώνη αλ Κριμίγια, περίπου είκοσι χιλιόμετρα νότια της Τρίπολης.

Πυκνές στήλες μαύρου καπνού ήταν ορατές ακόμα και αφού έπεσε η νύχτα από την πρωτεύουσα, μετέδωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Σε βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και μεταδόθηκαν από λιβυκά ΜΜΕ διακρίνονται πυροσβέστες καθώς προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες προτού ισχυρή έκρηξη τους αναγκάσει να οπισθοχωρήσουν.

Απομάκρυνση κατοίκων

Ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης εθνικής ενότητας (ΚΕΕ) Αμπντελχαμίντ Ντμπεϊμπά διέταξε να διενεργηθεί έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Contemplating if this was an arson,corruption kills in #Libya by floods and fire. 📸:Hani Albhilil https://t.co/DaIBbZDFQE pic.twitter.com/TumMTxPR2O — Mohamed Tailamun|محمد طيلمون (@MTailamun) March 10, 2024

Ο υπουργός Εσωτερικών Ιμάντ Τραμπέλσι έδωσε εντολή ν’ απομακρυνθούν εσπευσμένα οι κάτοικοι όλων των σπιτιών «σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου» από τις αποθήκες, γνωστοποίησε μέσω Facebook. Η έκταση των ζημιών είναι άγνωστη ακόμη.

Πηγή: ΑΠΕ