«Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συνεχή επαφή με Ελλάδα και Ουκρανία μετά τη ρωσική επίθεση», λέει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Σύσσωμη η Δύση στάθηκε στο πλευρό της Ελλάδας και της Ουκρανίας μετά την έκρηξη που σημειώθηκε κοντά στην αυτοκινητοπομπή του Ζελένσκι στην Οδησσό, λίγο πριν την συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Ουκρανίας.

Με ανακοινώσεις τους, οι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαίοι ηγέτες καταδίκασαν την ρωσική επίθεση στην Οδησσό, την ώρα της επίσκεψης του Μητσοτάκη και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ δήλωση εξέδωσε και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συνεχή επαφή με την Ελλάδα και την Ουκρανία», διευκρίνισε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ αναφορικά με τη ρωσική επίθεση στην Οδησσό κατά τη διάρκεια επίσκεψης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ακολούθως, ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών δέχτηκε ερώτηση στη καθιερωμένη ενημέρωση του Τύπου για την αντίδραση των ΗΠΑ.

Ο Μάθιου Μίλερ είπε «είμαστε σε συνεχή επαφή και με τις δύο χώρες. Δεν έχω συγκεκριμένες συνομιλίες να σας μεταφέρω. Νομίζω ότι το χτύπημα είναι άλλη μια υπενθύμιση το πως η Ρωσία συνεχίζει να χτυπά την Ουκρανία κάθε μέρα. Είναι μια υπενθύμιση της ανάγκης που έχει η Ουκρανία για συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, και υπενθύμιση ότι το αμερικανικό Κογκρέσο πρέπει να αναλάβει δράση, όπως του έχουμε ζητήσει να κάνει, προκειμένου να υποστηρίξει την Ουκρανία στον αγώνα της κατά της ρωσικής επιθετικότητας».

Με την σειρά τους, οι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαίοι ηγέτες καταδίκασαν την ρωσική επίθεση στην Οδησσό, την ώρα της επίσκεψης του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Καταδικάζω έντονα την αποτρόπαια επίθεση της Ρωσίας στην Οδησσό κατά την επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Κυριάκου Μητσοτάκη», αναφέρει με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Υπογραμμίζει ότι «κανείς δεν πτοείται από αυτή τη νέα απόπειρα τρομοκρατίας – σίγουρα ούτε οι δύο ηγέτες στο έδαφος, ούτε ο γενναίος λαός της Ουκρανίας».

«Περισσότερο από ποτέ, στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας», καταλήγει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

I strongly condemn the vile attack on Odesa by Russia during @ZelenskyyUa and @kmitsotakis‘s visit.

No one is intimidated by this new attempt at terror – certainly not the two leaders on the ground nor the brave people of Ukraine.

More than ever, we stand by Ukraine.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 6, 2024