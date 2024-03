Ουκρανία: Η ΕΕ καταδικάζει την επίθεση στην Οδησσό, την ώρα της επίσκεψης Μητσοτάκη

Καταδικάζουν οι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαίοι ηγέτες την ρωσική επίθεση στην Οδησσό, την ώρα της επίσκεψης του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Καταδικάζω έντονα την αποτρόπαια επίθεση της Ρωσίας στην Οδησσό κατά την επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Κυριάκου Μητσοτάκη», αναφέρει με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Υπογραμμίζει ότι «κανείς δεν πτοείται από αυτή τη νέα απόπειρα τρομοκρατίας – σίγουρα ούτε οι δύο ηγέτες στο έδαφος, ούτε ο γενναίος λαός της Ουκρανίας».

«Περισσότερο από ποτέ, στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας», καταλήγει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

I strongly condemn the vile attack on Odesa by Russia during @ZelenskyyUa and @kmitsotakis‘s visit.

No one is intimidated by this new attempt at terror – certainly not the two leaders on the ground nor the brave people of Ukraine.

More than ever, we stand by Ukraine.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 6, 2024