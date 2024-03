Εκρήξεις σημειώθηκαν κοντά στην αυτοκινητοπομπή του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην Οδησσό, λίγο πριν την συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

According to Greek media reports, Zelenskyy and Greek Prime Minister Mitsotakis were scheduled to meet in #Odesa today. pic.twitter.com/zmp5WN0yYL

Να σημειωθεί ότι στην πόλη της Οδησσού, που έχει γίνει στόχος ρωσικών επιθέσεων το τελευταίο διάστημα, σημειώνονταν εκρήξεις από το πρωί της Τετάρτης.

Μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι ο υπουργός Επικρατείας Σταύρος Παπασταύρου, του διπλωματικού του γραφείου Άννα Μαρία Μπούρα και η διευθύντρια επικοινωνίας, Κύρα Κάπη.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, δεν υφίσταται κανένα ζήτημα με την ασφάλεια του πρωθυπουργού και της ελληνικής αποστολής.

From Telegram…Zelensky arrived in Odessa today to meet with the Greek Prime Minister and reward the special operations soldiers for the sabotage in Crimea.

An award ceremony was supposed to take place in the port, and it was there at 11:43 that an explosion occurred, allegedly… pic.twitter.com/AfowgXwwzK

