Μητσοτάκης από την Οδησσό: Ακούσαμε σειρήνες και μετά μια έκρηξη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε σήμερα (6/3) την Οδησσό, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ευχαριστώ τον Έλληνα πρωθυπουργό που βρήκε το θάρρος να έρθει εδώ και ευχαριστώ για την στήριξη», ήταν τα λόγια του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις κοινές δηλώσεις που έκανε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Οδησσό, λίγη ώρα μετά από τη ρωσική επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο κοντά στην περιοχή όπου βρίσκονταν.

Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις κοινές δηλώσεις, λέγοντας: «Μας έκαναν μια ξενάγηση στο λιμάνι […] Όταν ακούσαμε κάποιες σειρήνες και λίγο μετά όταν πηγαίναμε στα αυτοκίνητά μας ακούσαμε μια μεγάλη έκρηξη. Για εμάς είναι η καλύτερη υπενθύμιση ότι εδώ γίνεται πραγματικός πόλεμος, κάθε μέρα, ο οποίος δεν επηρεάζει μόνο το μέτωπο».

Το εν λόγω πλήγμα που έγινε εκ μέρους της Ρωσίας καταδίκασε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, που χαρακτήρισε ως τακτικές δειλών αυτές της Ρωσίας.

The attack on #Odesa during President @ZelenskyyUa and PM @kmitsotakis visit is another sign of Russia’s cowardly tactics in its war of aggression against Ukraine.

This is reprehensible and below even the Kremlin’s playbook.

The EU’s full support to Ukraine and its brave people…

— Charles Michel (@CharlesMichel) March 6, 2024