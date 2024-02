Ο έρωτας «χτύπησε» την πόρτα στον Βλαντιμίρ Πούτιν σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα. Ο ισχυρός άνδρας της Ρωσίας φέρεται να έχει σχέση με την Εκατερίνα Μιζούλινα, κόρη μιας γυναίκας γερουσιαστή, που υποστηρίζει φανατικά τον Πούτιν και έχει ταχθεί ανοιχτά κατά της Ουκρανίας.

Η Κάτια όπως αποκαλείται είναι επικεφαλής της Λέγκας για Ασφαλές Ίντερνετ, ενός επίσημου φορέα που στην πράξη λογοκρίνει το Διαδίκτυο, γράφει η Daily Mail.

Ο ίδιος μάλιστα, σύμφωνα πάντα με τα ουκρανικά μέσα, φέρεται να είπε σε συνεργάτη του, ότι ένα ακόμα μέλος του χαρεμιού με γνώρισε και με ερωτεύτηκε.

Η Μιζούλινα αποφοίτησε από τη Σχολή Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου το 2004, με πτυχίο στην ιστορία της τέχνης και την ινδονησιακή γλώσσα. Άρχισε να εργάζεται ως κινεζική μεταφράστρια ως μέρος των επίσημων ρωσικών αντιπροσωπειών στην Κίνα.

Από το 2015 εργάζεται στον τομέα της φιλανθρωπίας (ιδίως στο Ίδρυμα Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου). Το 2017 διορίστηκε διευθύντρια του Association of Internet Industry Market Participants Safe Internet League, το 2018 εκτελεστική διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Παρακολούθησης Βοήθειας σε Εξαφανισμένα και Θύματα Παιδιά. Συντονίζει ένα πρόγραμμα για την εκπαίδευση εθελοντών που συμμετέχουν στην αναζήτηση αγνοουμένων παιδιών.

Στις δραστηριότητές της, η Μιζουλίνα υποστηρίζει τη λογοκρισία στο Διαδίκτυο , για πρόστιμα και άλλες κυρώσεις κατά των μέσων ενημέρωσης και των κοινωνικών δικτύων που δεν συμμορφώνονται με τη ρωσική νομοθεσία.

Όπως όλα δείχνουν ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν πτοείται από τον συνεχιζόμενο πόλεμο που έχει εξαπολύσει στην Ουκρανία, ούτε από τις αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό της Ρωσίας όσο και στο εξωτερικό μετά τον μυστηριώδη θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι.

Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ο Πούτιν χώρισε την επί χρόνια αγαπημένη του Αλίνα Καμπάεβα με την οποία φαίνεται να έχει αποκτήσει τουλάχιστον δύο παιδιά – μέχρι στιγμής παραμένει εφτασφράγιστο μυστικό πόσα και ποια παιδιά έχει αποκτήσει – και στράφηκε στην εντυπωσιακή 39χρονη Εκατερίνα (Κάτια) Μιζούλινα.

Mizulina is Putin’s new lover: rumors are actively discussed in Western tabloids

What do you think about it? pic.twitter.com/JSGKHjVuw1

— NEXTA (@nexta_tv) February 18, 2024