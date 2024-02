Ζελένσκι: Ο Ναβάλνι δολοφονήθηκε από τον Πούτιν, ο οποίος πρέπει να λογοδοτήσει

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέδειξε τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, ως υπεύθυνο για τον θάνατο του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι και ζήτησε να λογοδοτήσει.

«Προφανώς ο Ναβάλνι δολοφονήθηκε από τον Πούτιν, όπως τόσες χιλιάδες άλλοι», υποστήριξε ο Ζελένσκι.

Σημείωσε, μάλιστα, πως «ο Πούτιν δεν ενδιαφέρεται ποιος θα πεθάνει και προσπαθεί να διατηρήσει τη θέση του. Πρέπει να λογοδοτήσει για τα εγκλήματά του», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος, στο πλαίσιο κοινής συνέντευξης Τύπου με τον καγκελάριο της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς, στο Βερολίνο.

Ο «μυστηριώδης» θάνατος του Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε ξαφνικά σε σωφρονιστική αποικία στην Αρκτική όπου εξέτιε πολυετή ποινή κάθειρξης, προκάλεσε αρκετές διεθνείς αντιδράσεις.

«Ο Αλεξέι Ναβάλνι πολέμησε για τις αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Για τα ιδανικά του, έκανε την απόλυτη θυσία», δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, στην οποία τονίζει ότι «η ΕΕ θεωρεί το ρωσικό καθεστώς αποκλειστικό υπεύθυνο γι’ αυτό τον τραγικό θάνατο».

«Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Και σε αυτούς που αγωνίζονται για τη δημοκρατία σε όλο τον κόσμο στις πιο σκοτεινές συνθήκες. Oι μαχητές πεθαίνουν. Αλλά ο αγώνας για ελευθερία δεν τελειώνει ποτέ», προσέθεσε.

Alexei @navalny fought for the values of freedom and democracy. For his ideals, he made the ultimate sacrifice.

The EU holds the Russian regime for sole responsible for this tragic death.

I extend my deepest condolences to his family. And to those who fight for democracy around…

— Charles Michel (@CharlesMichel) February 16, 2024