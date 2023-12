«Μην ανησυχείτε για μένα, είμαι μια χαρά» – Ο Ναβάλνι περιγράφει τη μεταφορά σε φυλακές στην Αρκτική

Μερικούς μήνες πριν τις εκλογές στη Ρωσία και εφόσον οι υποστηρικτές του Αλεξέι Ναβάλνι, είχαν σημάνει συναγερμό γιατί δεν τον είχαν δει από την 6η Δεκεμβρίου, έγινε γνωστό ότι δόθηκε η εντολή για την μεταφορά του φυλακισμένου ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης, σε μία απομακρυσμένη αποικία φυλακών πάνω από τον Αρκτικό Κύκλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, o Ναβάλνι εντοπίστηκε στη σωφρονιστική αποικία IK-3 στο Χαρπ στην περιοχή Γιαμάλ-Νένετς, περίπου 1.200 μίλια βορειοανατολικά της Μόσχας. Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση σχεδόν τριών δεκαετιών αφού δημιούργησε μια πανεθνική πολιτική αντιπολίτευση ενάντια του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Είμαι καλά»

Ο φυλακισμένος επικριτής του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι, διαβεβαίωσε σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είναι «καλά», μετά τη μεταφορά του σε αποικία κρατουμένων σε περιοχή της Αρκτικής στη βόρεια Ρωσία.

Το ταξίδι προς τον νέο τόπο κράτησής του, που διήρκησε 20 ημέρες, ήταν «αρκετά κουραστικό», δήλωσε ο ίδιος στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter). «Αλλά είμαι σε καλή ψυχική κατάσταση, σαν τον Άγιο Βασίλη», πρόσθεσε ο Αλεξέι Ναβάλνι, αναφερόμενος στη «γενειάδα» του που μεγάλωσε κατά τη διάρκεια του πολυήμερου ταξιδιού του και στα νέα χειμερινά του ρούχα, προσαρμοσμένα στις πολικές θερμοκρασίες.

Η περιγραφή του ταξιδιού μέσω Twitter

Μετά την μεταφορά του στην φυλακή που βρίσκεται στον Αρκτικό Κύκλο, ο Αλεξέι Ναβάλνι γράφει στο Twitter την εμπειρία του από την νέα φυλακή: « Λοιπόν, τώρα έχω ένα παλτό από δέρμα προβάτου, ένα καπέλο ushanka (ένα γούνινο καπέλο με πτερύγια που καλύπτουν τα αυτιά), και σύντομα θα πάρω valenki (ένα παραδοσιακό ρωσικό χειμερινό υπόδημα). Έχω αφήσει μούσι για τις 20 ημέρες της μεταφοράς μου.

2/9 Unfortunately, there are no reindeer, but there are huge fluffy, and very beautiful shepherd dogs. And the most important thing: I now live above the Arctic Circle. In the village of Kharp on Yamal. The nearest town has the beautiful name of Labytnangi. — Alexey Navalny (@navalny) December 26, 2023

4/9 They brought me here on Saturday night. And I was transported with such precaution and on such a strange route (Vladimir – Moscow – Chelyabinsk – Ekaterinburg – Kirov – Vorkuta – Kharp) that I didn’t expect anyone to find me here before mid-January. — Alexey Navalny (@navalny) December 26, 2023

Δυστυχώς, δεν υπάρχουν τάρανδοι, αλλά υπάρχουν τεράστια χνουδωτά και πολύ όμορφα ποιμενικά σκυλιά.

Και το πιο σημαντικό πράγμα: ζω τώρα πάνω από τον Αρκτικό Κύκλο. Στο χωριό Kharp στο Yamal. Η πλησιέστερη πόλη έχει το όμορφο όνομα Labytnangi.

5/9 That’s why I was very surprised when the cell door was opened yesterday with the words: «A lawyer is here to see you». He told me that you had lost me, and some of you were even worried. Thanks very much for your support! — Alexey Navalny (@navalny) December 26, 2023

Δεν λέω «Ho-ho-ho», αλλά λέω «Oh-oh-oh» όταν κοιτάζω έξω από το παράθυρο, όπου βλέπω μια νύχτα, μετά το βράδυ, και μετά πάλι νύχτα. Οι 20 ημέρες της μεταφοράς μου ήταν αρκετά εξαντλητικές, αλλά εξακολουθώ να έχω καλή διάθεση, όπως αρμόζει σε έναν Άγιο Βασίλη.

Με έφεραν εδώ το βράδυ του Σαββάτου. Και με μετέφεραν με τόση προφύλαξη και με τόσο παράξενη διαδρομή (Βλαντιμίρ – Μόσχα – Τσελιάμπινσκ – Αικατερίνμπουργκ – Κίροφ – Βορκούτα – Χαρπ) που δεν περίμενα να με βρει κανείς εδώ πριν από τα μέσα Ιανουαρίου.

6/9 I can’t entertain you with stories about polar exotics yet because I haven’t seen anything outside of the camera. And outside the camera window, I can only see the fence, which is very close. — Alexey Navalny (@navalny) December 26, 2023

Γι’ αυτό και εξεπλάγην πολύ όταν χθες άνοιξε η πόρτα του κελιού με τις λέξεις: «Ένας δικηγόρος είναι εδώ για να σας δει». Μου είπε ότι με είχατε χάσει και ότι κάποιοι από εσάς ανησυχούσαν ακόμη και για μένα. Ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξή σας!

Δεν μπορώ να σας διασκεδάσω ακόμα με ιστορίες για τα πολικά εξωτικά, επειδή δεν έχω δει τίποτα έξω από την κάμερα. Και έξω από το παράθυρο της κάμερας, μπορώ να δω μόνο τον φράχτη, ο οποίος είναι πολύ κοντά.

7/9 I also went for a walk. The yard is a neighboring cell, a bit bigger, with snow on the ground. And I saw a convoy, not like in central Russia, but like in the movies – with machine guns, warm mittens, and felt boots. And with the same beautiful fluffy shepherd dogs. — Alexey Navalny (@navalny) December 26, 2023

Πήγα επίσης μια βόλτα. Η αυλή είναι ένα γειτονικό κελί, λίγο μεγαλύτερο, με χιόνι στο έδαφος. Και είδα μια φάλαγγα, όχι όπως στην κεντρική Ρωσία, αλλά όπως στις ταινίες – με πολυβόλα, ζεστά γάντια και τσόχινες μπότες. Και με τα ίδια όμορφα χνουδωτά ποιμενικά σκυλιά.

Τέλος πάντων, μην ανησυχείτε για μένα. Είμαι μια χαρά. Είμαι εντελώς ανακουφισμένος που τελικά τα κατάφερα. Σας ευχαριστώ και πάλι όλους για την υποστήριξή σας. Και καλές γιορτές!

Αφού είμαι ο Άγιος Βασίλης, πιθανόν να αναρωτιέστε για τα δώρα. Αλλά είμαι ένας Άγιος Βασίλης με ειδικό καθεστώς, οπότε μόνο όσοι έχουν συμπεριφερθεί πολύ άσχημα παίρνουν δώρα.»