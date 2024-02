Διεθνείς αντιδράσεις προκάλεσε ο θάνατος του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης, Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος πέθανε στη φυλακή όπου και εξέτιε ποινή κάθειρξης σε σωφρονιστική αποικία στην Αρκτική.

Ο Αλεξέι Ναβάλνι πλήρωσε με τη ζωή του για «την αντίστασή του σε ένα σύστημα καταπίεσης», ανέφερε σήμερα ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών, Στεφάν Σεζουρνέ, σε σχόλιά του για τον θάνατο του διάσημου ρώσου αντιπολιτευομένου.

«Η ΕΕ θεωρεί το ρωσικό καθεστώς αποκλειστικό υπεύθυνο γι’ αυτό τον τραγικό θάνατο» έγραψε ο Σαρλ Μισέλ

«Ο θάνατός του σε φυλακή μας θυμίζει την πραγματικότητα του καθεστώτος του Βλαντιμίρ Πούτιν», πρόσθεσε ο γάλλος υπουργός.

Τη βαθιά της οδύνη εξέφρασε και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την είδηση του θανάτου του Αλεξέι Ναβάλνι.

«Ο Πούτιν δεν φοβάται τίποτα περισσότερο από τις διαφωνίες εκ μέρους του ίδιου του λαού. Μια ζοφερή υπενθύμιση του τι είναι ο Πούτιν και το καθεστώς του. Ας ενωθούμε στον αγώνα μας για τη διαφύλαξη της ελευθερίας και της ασφάλειας όσων τολμούν να αντισταθούν στην απολυταρχία» ήταν το μήνυμά της στο X.

«Ο Αλεξέι Ναβάλνι πολέμησε για τις αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Για τα ιδανικά του, έκανε την απόλυτη θυσία», αναφέρει ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, στην οποία τονίζει ότι «η ΕΕ θεωρεί το ρωσικό καθεστώς αποκλειστικό υπεύθυνο γι’ αυτό τον τραγικό θάνατο».

«Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Και σε αυτούς που αγωνίζονται για τη δημοκρατία σε όλο τον κόσμο στις πιο σκοτεινές συνθήκες. Oι μαχητές πεθαίνουν. Αλλά ο αγώνας για ελευθερία δεν τελειώνει ποτέ», προσθέτει ο ίδιος.

Από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, δήλωσε στο περιθώριο της Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου «βαθιά θλιμμένος και ταραγμένος» και ότι «η Ρωσία πρέπει να απαντήσει σε σοβαρά ερωτήματα» προσθέτοντας ότι πρέπει να αναλυθούν όλα τα γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι.

«Τώρα γνωρίζουμε ακριβώς τι είδους καθεστώς βρίσκεται στην εξουσία στην Μόσχα. Η Ρωσία δεν είναι πλέον εδώ και καιρό δημοκρατία», δήλωσε ο γερμανός καγκελάριος, Όλαφ Σολτς, εκφράζοντας και εκείνος τη βαθιά θλίψη» του.

Ο Αλεξέι Ναβάλι «έγινε θύμα της κατασταλτικής κρατικής εξουσίας της Ρωσίας», δήλωσε η πρώην καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ στην εφημερίδα BILD και πρόσθεσε ότι «είναι τρομερό το γεγονός ότι με τον Ναβάλνι φιμώθηκε με τρομακτικές μεθόδους μια θαρραλέα, ατρόμητη φωνή που υψώθηκε υπέρ της πατρίδας».

Ο βρετανός πρωθυπουργός, Ρίσι Σούνακ, στο συλλυπητήριο μήνυμά του είπε για τον Αλεξέι Ναβάλνι ότι «ως ο πιο ένθερμος υποστηρικτής της ρωσικής δημοκρατίας, επέδειξε απίστευτο κουράγιο σε όλη του τη ζωή. Οι σκέψεις μου είναι με τη σύζυγό του και τον λαό της Ρωσίας για τον οποίο αυτό είναι μια τεράστια τραγωδία».

«Βαθιά συγκλονισμένος από τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι», δήλωσε ο ισπανός υπουργός Εξωτερικών, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, και πρόσθεσε ότι η Μαδρίτη «απαιτεί να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες» αυτού του θανάτου.

Σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, ο Αλμπάρες υπογράμμισε ότι ο θάνατος αυτός «συνέβη στη διάρκεια της άδικης φυλάκισής του για πολιτικούς λόγους», ενώ απηύθυνε τα συλλυπητήριά του στους «οικείους του» και «την υποστήριξή του σε αυτούς που εργάζονται για την ελευθερία».

«Βαριά η ευθύνη του Πούτιν»

«Η ρωσική κυβέρνηση φέρει βαριά ευθύνη» για τον θάνατο του Ναβάλνι, δήλωσε από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας, Έσπεν Μπαρτ Έιντε, στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X.

Ο πρόεδρος της Λετονίας, Έντγκαρς Ρίνκεβιτς, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X αναφέρθηκε στον θάνατο του Ναβάλνι γράφοντας ότι «δολοφονήθηκε βάναυσα από το Κρεμλίνο».

«Ό,τι και να σκέφτεται κανείς για τον Αλεξέι Ναβάλνι ως πολιτικό, απλώς δολοφονήθηκε βάναυσα από το Κρεμλίνο. Αυτό είναι ένα γεγονός και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει κανείς να γνωρίζει για την αληθινή φύση του σημερινού καθεστώτος της Ρωσίας. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και τους φίλους», έγραψε ο λετονός πρόεδρος.

«Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι υπεύθυνος για τον θάνατο του Ναβάλνι, δήλωσε ο επικεφαλής της πολωνικής διπλωματίας.

«Ο άνθρωπος αυτός ήταν ένοχος ότι αψήφησε τον Βλαντίμιρ Πούτιν […] Κλείστηκε στη φυλακή, όπου έζησε σε φρικτές συνθήκες. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι υπεύθυνος για όλα αυτά», δήλωσε ο πολωνός υπουργός Εξωτερικών, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, στο πολωνικό πρακτορείο ειδήσεων PAP.

«Να λογοδοτήσει ο Πούτιν» ζητεί ο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέδειξε τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, ως υπεύθυνο για τον θάνατο του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι και ζήτησε να λογοδοτήσει.

«Προφανώς ο Ναβάλνι δολοφονήθηκε από τον Πούτιν, όπως τόσες χιλιάδες άλλοι», υποστήριξε ο Ζελένσκι.

«Ο Πούτιν δεν ενδιαφέρεται ποιος θα πεθάνει και προσπαθεί να διατηρήσει τη θέση του. Πρέπει να λογοδοτήσει για τα εγκλήματά του», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος, στο πλαίσιο κοινής συνέντευξης Τύπου με τον καγκελάριο της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς, στο Βερολίνο.

«Δυτικές κατηγορίες» λέει η Ζαχάροβα

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε σήμερα ότι αυτό που αποκάλεσε δυτικές κατηγορίες για τον θάνατο του φυλακισμένου αντιπολιτευόμενου ηγέτη Αλεξέι Ναβάλνι, είναι «αποκαλυπτικές για την ίδια τη Δύση».

Σε δήλωσή της, την οποία δημοσιοποίησε μέσω της πλατφόρμας Telegram, η Ζαχάροβα αναφέρει πως τα ιατροδικαστικά αποτελέσματα για τον θάνατο του Ναβάλνι δεν είναι ακόμα διαθέσιμα, όμως η Δύση έχει ήδη καταλήξει στα δικά της συμπεράσματα.

Η Ζαχάροβα δεν διευκρίνισε σε ποιες κατηγορίες αναφέρεται.

Ποιος ήταν ο Ναβάλνι

Ο Ναβάλντι ήταν ένας από τους πιο επίμονους επικριτές του Πούτιν. Έκανε εκστρατεία κατά της εκλογικής νοθείας και της κυβερνητικής διαφθοράς, ερευνώντας τον στενό κύκλο του Πούτιν και μοιράζοντας τα ευρήματα σε επιδέξια βίντεο που συγκέντρωσαν εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές.

Το αποκορύφωμα στην πολιτική του καριέρα ήρθε το 2013, όταν κέρδισε το 27% των ψήφων σε μια αναμέτρηση για τη δημαρχία της Μόσχας που λίγοι πίστευαν ότι ήταν ελεύθερη ή δίκαιη. Παρέμεινε ένα αγκάθι στο Κρεμλίνο για χρόνια, εντοπίζοντας ένα παλάτι που χτίστηκε στη Μαύρη Θάλασσα για προσωπική χρήση του Πούτιν, αλλά και επαύλεις που χρησιμοποιούσε ο πρώην πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Το 2020, ο Ναβάλνι έπεσε σε κώμα έπειτα από δηλητηρίαση με χρήση novichok από την υπηρεσία ασφαλείας της Ρωσίας FSB και απευθύνθηκε στη Γερμανία για θεραπεία. Ανάρρωσε και επέστρεψε στη Ρωσία τον Ιανουάριο του 2021, όπου συνελήφθη και καταδικάστηκε στην πρώτη από τις πολλές ποινές φυλάκισής του που συνολικά θα ήταν πάνω από 30 χρόνια πίσω από τα κάγκελα.