Νέα πρόκληση για τον Ναβάλνι – Κάθε μέρα στις 5 αναγκάζεται να ακούει πατριωτικά τραγούδια

Αντιμέτωπος με μία νέα πρόκληση βρίσκεται ο Αλεξέι Ναβάλνι, την ώρα που οι ρωσικές αρχές των φυλακών που κρατείται τον αναγκάζουν να ακούει έναν ποπ τραγουδιστή υπέρ του Πούτιν στις 5 το πρωί κάθε μέρα.

Συγκεκριμένα, ο βασικός αντίπαλος του Πούτιν είπε τη Δευτέρα ότι το πρωινό του συνίσταται πλέον στην ακρόαση του ρωσικού εθνικού ύμνου για να συνεχίσει το «Είμαι Ρώσος», ένα πατριωτικό τραγούδι που το ερμηνεύει ο «Shaman» ένας τραγουδιστής υπέρ του Πούτιν.

Επίσημος υποστηρικτής του Πούτιν ο Σαμάν

Ο Σαμάν, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Yaroslav Dronov, έχει ηγηθεί ενός κύματος πολεμικού πατριωτισμού, ενώ υποστήριξε δημοσίως μία εκ νέου υποψηφιότητα του Πούτιν για την προεδρία.

Το χαρακτηριστικό τραγούδι του, το οποίο μερικές φορές ερμηνεύει ντυμένος με μια μαύρη δερμάτινη στολή με μπράτσο στα χρώματα της ρωσικής σημαίας – «Για Ρούσκι», μιλάει για το πώς οι Ρώσοι δεν μπορούν να «σπάσουν» και «πάνε μέχρι το τέλος» και κουβαλούν το αίμα των πατέρων τους.

Τι γράφει ο Ναβάλνι στο Twitter

Σε ένα μήνυμα στο X ο Ναβάλνι περιέγραψε μια σουρεαλιστική πρωινή ρουτίνα.

«Ο τραγουδιστής Shaman έγινε γνωστός όταν ήμουν ήδη στη φυλακή και δεν μπορούσα ούτε να τον δω ούτε να ακούσω τη μουσική του. Αλλά ήξερα ότι είχε γίνει ο βασικός τραγουδιστής του Πούτιν. Και ότι το κύριο τραγούδι του ήταν το «Για Ρούσκι», έγραψε ο Ναβάλνι.

«Φυσικά ήμουν περίεργος να το ακούσω, αλλά πού να το ακούσω στη φυλακή. Και μετά με έφεραν στο Γιαμάλ και εδώ, κάθε μέρα στις 5 η ώρα το πρωί, ακούμε την εντολή: «Σήκω!» η οποία ακολουθείται από τον εθνικό ύμνο της Ρωσίας και αμέσως μετά παίζεται το δεύτερο πιο σημαντικό τραγούδι της χώρας – «Για Ρούσκι» του Shaman.

Δείτε την ανάρτηση του Ναβάλνι

1/6 The singer Shaman appeared on stage when I was already imprisoned, so I could neither see nor listen to his music. But I know that he is now Putin’s main singer. And he has the most popular song: “I’m Russian». — Alexey Navalny (@navalny) January 22, 2024

2/6 Everyone knows it, parodies of it are recorded, and so on. Of course, I was certainly curious to listen, but where in the prison I could do it? And then I was taken to Yamal. — Alexey Navalny (@navalny) January 22, 2024

3/6 And here, every day at 5 o’clock in the morning, we hear the command: «Wake up!», followed by the Russian national anthem. Immediately afterward, the country’s second most important song is played – «I’m Russian» by Shaman. — Alexey Navalny (@navalny) January 22, 2024

4/6 So imagine the picture: Yamalo-Nenets Autonomous District. Polar night. Special-regime colony’s hut for violators. — Alexey Navalny (@navalny) January 22, 2024

5/6 A prisoner Alexey Navalny, who is sentenced to 19 years in prison, and whom Kremlin propaganda has been endlessly rinsed for years because he participated in Russian rallies, is exercising to the song «I’m Russian», which he is being given as an educational activity for… — Alexey Navalny (@navalny) January 22, 2024

6/6 To be honest, I’m still not sure that I correctly understand what post-irony and meta-irony are. But if that’s not it, what is it? 😉 — Alexey Navalny (@navalny) January 22, 2024

Ιδού το τραγούδι που αναπαράγουν στη φυλακή