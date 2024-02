Ιράν: Το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης δοκίμασε νέο βαλλιστικό πύραυλο

Το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης, επίλεκτου σώματος του στρατού του Ιράν, δοκίμασε χθες Δευτέρα «επιτυχώς» βαλλιστικό πύραυλο «μακρού βεληνεκούς», ο οποίος εκτοξεύθηκε για πρώτη φορά «από πλοίο», μετέδωσαν ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα τον επικεφαλής τους Χουσέιν Σαλαμί (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters).

#Iran’s IRGC chief commander: A long-range ballistic #missile was successfully launched from a naval vessel during a joint operation between the IRGC Air Force and Navy. This new achievement increased the reach and our naval might to any point of choice. pic.twitter.com/QaUousENhn

— Iran Nuances (@IranNuances) February 12, 2024