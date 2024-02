ΗΠΑ: Ανακοίνωσαν νέα πλήγματα κατά των Χούθι στην Υεμένη

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τη νύχτα σήμερα Παρασκευή πως χθες εξαπέλυσε νέα πλήγματα στην Υεμένη, βάζοντας στο στόχαστρο τέσσερα τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας και επτά πυραύλους κρουζ των ανταρτών Χούθι, που είχαν ετοιμαστεί για «να εξαπολυθούν εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα» (στη φωτογραφία αρχείου από U.S. Department of Defense, επάνω, εκτόξευση πυραύλου από αμερικανικό πολεμικό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα).

Feb. 8 Summary of USCENTCOM Self-Defense Strikes in Yemen

On Feb. 8, between the hours of 5 a.m. – 9 p.m. (Sanaa time), U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted seven self-defense strikes against four Houthi unmanned surface vessels (USV) and seven mobile anti-ship cruise… pic.twitter.com/5qKArWfj7G

— U.S. Central Command (@CENTCOM) February 9, 2024