Χούθι: Νέα πλήγματα από τις ΗΠΑ σε στρατιωτικές θέσεις της οργάνωσης στην Υεμένη

Ο αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε σήμερα ότι πραγματοποίησε χθες νέα πλήγματα κατά θέσεων των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, που ετοιμάζονταν, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, να εκτοξεύσουν πολλαπλούς πυραύλους.

«Στις 7 Φεβρουαρίου γύρω στις 21:00 ώρα Σαναά, οι (αμερικανικές) δυνάμεις εξαπέλυσαν πλήγματα αυτοάμυνας κατά δύο κινητών συστημάτων αντιπλοϊκών πυραύλων που ήταν έτοιμα για εκτόξευση κατά πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα», ανέφερε σε ανακοίνωση η Centcom, η αμερικανική κεντρική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή.

«Αργότερα την ίδια ημέρα, στις 23:30 ώρα Σαναά, οι δυνάμεις της Centcom εξαπέλυσαν δεύτερο πλήγμα κατά κινητού συστήματος πυραύλου κρουζ εδάφους-εδάφους που ήταν έτοιμο για εκτόξευση», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Feb. 7 Summary of USCENTCOM Self-Defense Strikes in Yemen

On Feb. 7, at approximately 9:00 p.m. (Sanaa time), U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted self-defense strikes against two Houthi mobile anti-ship cruise missiles prepared to launch against ships in the Red Sea.… pic.twitter.com/7ERk9DvWRN

