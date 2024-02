Το κουτσομπολιό της Τέιλορ Σουίφτ στα Grammy και το κόλπο για να μη φανεί

Κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει τη στιγμή στις Χρυσές Σφαίρες που η Τέιλορ Σουίφτ και η Σελένα Γκόμεζ κουτσομπόλευαν την Κάιλι Τζένερ, την ώρα της απονομής των βραβείων. Το βίντεο έγινε αμέσως με τους φανς της Σελένα Γκόμεζ να την κατηγορούν για το «πηγαδάκι» που έστησε.

Αυτή την φορά η Τέιλορ Σουίφτ φαίνεται πως πήρε το μάθημά της από τις Χρυσές Σφαίρες και εμφανίστηκε στην χθεσινή τελετή απονομής των βραβείων Grammy με ένα αξεσουάρ. Η 34χρονη σούπερ σταρ της ποπ, η οποία έγραψε Ιστορία στα χθεσινά βραβεία, έφερε μαζί της μια βεντάλια προκειμένου να βεβαιωθεί ότι οι ιδιωτικές της συζητήσεις δεν θα γίνουν δημόσιες.

Σε ένα πλάνο από την ζωντανή μετάδοση της χθεσινής βραδιάς, φαίνεται η Τέιλορ Σουίφτ να τοποθετεί στρατηγικά μια μαύρη βεντάλια μπροστά από το πρόσωπό της, καθώς ψιθυρίζει κάτι στον συνεργάτη της Τζακ Αντόνοφ, ενώ η Μάιλι Σάιρους παραλάμβανε το βραβείο Grammy για την καλύτερη σόλο ποπ ερμηνεία για το «Flowers».

Τον Ιανουάριο, το διαδίκτυο είχε πάρει φωτιά όταν η Σελένα Γκόμεζ πλησίασε την Τέιλορ Σουίφτ και την Keleigh Teller στις Χρυσές Σφαίρες για μια ζωηρή συζήτησε στην οποία η Γκόμεζ εμφανίστηκε εκνευρισμένη.

Ένας ειδικός στην ανάγνωση χειλιών, δήλωσε τότε πως η Γκόμεζ φέρεται να συζητούσε για τον Τιμοτέ Σαλαμέ και συγκεκριμένα πως είπε στις φίλες της ότι «Ζήτησα μια φωτογραφία μαζί του και εκείνη μου είπε όχι».

Η στιγμή έγινε viral με την Σελέμα Γκόμεζ να αρνείται στη συνέχεια πως είπε κάτι τέτοιο στις φίλες της. Σε ανάρτησή της στα social media, ισχυρίστηκε πως συζητούσε με την Τέιλορ για «δύο φίλους της που τα έφτιαξαν» αν και αυτό «δεν αφορά κανέναν» όπως πρόσθεσε τότε.

Selena Gomez and Taylor Swift talking at the Golden Globes. pic.twitter.com/MhQobfJ0qn

— Pop Crave (@PopCrave) January 8, 2024